Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
USR, la 10 ani de la Colectiv: „Trebuie să continuăm lupta pentru un stat care-și protejează cetățenii”

La zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, soldat cu 65 de morți, președintele USR, Dominic Fritz, a depus joi o coroană de flori și a aprins o lumânare în memoria victimelor. Formațiunea politică a transmis că angajamentul de a lupta împotriva corupției și nepăsării rămâne neschimbat.

Dominic Fritz a depus joi o coroană de flori în fața fostului club Colectiv FOTO: Facebook / USR
Președintele USR, Dominic Fritz, a fost prezent joi în fața fostului club Colectiv, unde a adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în tragedia din 30 octombrie 2015. Liderul USR a depus o coroană de flori și a aprins o lumânare în semn de reculegere.

10 ani de la tragedia Colectiv. 10 ani de durere, revoltă și conștientizare că indiferența și corupția ucid. 10 ani mai târziu, datoria noastră este aceeași: să continuăm lupta pentru un stat care-și protejează cetățenii”, a transmis Uniunea Salvați România pe pagina sa de Facebook.

Postarea, însoțită de hashtagul #NuUităm, subliniază că mesajul a fost rostit în fața fostului club Colectiv chiar de Dominic Fritz, ca semn al continuității angajamentului civic al formațiunii.

Nicușor Dan: „Avem responsabilitatea de a schimba și de a rezolva”

Președintele Nicușor Dan a mers joi dimineață la fostul club Colectiv, unde a depus o coroană de flori în memoria celor care și-au pierdut viața în incendiu. Pe panglica coroanei a fost scris mesajul: „În memoria victimelor, avem responsabilitatea de a schimba și de a rezolva”.

Într-un interviu acordat recent publicației Cotidianul, Nicușor Dan a vorbit despre evoluțiile din ultimul deceniu, subliniind că România a făcut progrese în domeniul sănătății, dar a regresat în lupta împotriva corupției.

„În zona de sănătate sunt ceva progrese. Chiar dacă nu le avem încă, contractele sunt semnate pentru spitale noi. Mai avem multe, oricum. Din păcate, pe zona de corupție cred că am făcut niște paşi înapoi”, a declarat președintele.

Ilie Bolojan: „Tragedia Colectiv este un simbol al nevoii de responsabilitate”

Și premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri, 30 octombrie, un mesaj la împlinirea unui deceniu de la tragedie. „Sunt zece ani astăzi de la tragedia din Clubul Colectiv, care a marcat profund România, curmând vieți și schimbând destine. Gândurile noastre se îndreaptă către tinerii care și-au pierdut viața, către supraviețuitorii care au trecut prin momente de cumpănă și către toți cei care au pierdut pe cineva drag”, a transmis premierul.

El a subliniat că tragedia de la Colectiv „nu este doar o amintire dureroasă, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate”.

Premierul a vorbit despre importanța reformelor și a reacției eficiente a instituțiilor, arătând că, deși s-au făcut unele schimbări legislative și progrese în sistemul medical, acestea sunt încă insuficiente.

Pe 30 octombrie s-au împlinit zece ani de la incendiul care a izbucnit în timpul unui concert în clubul Colectiv din București, tragedie în urma căreia 65 de persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite.  

