Mesajul lui Bolojan la zece ani de la Colectiv: „Este o lecție despre cât de mult contează ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj miercuri, 30 octombrie, cu ocazia împlinirii a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, în urma căruia au murit 64 de persoane și peste 160 au fost rănite.

„Sunt zece ani astăzi de la tragedia din Clubul Colectiv, care a marcat profund România, curmând vieți și schimbând destine. Gândurile noastre se îndreaptă către tinerii care și-au pierdut viața, către supraviețuitorii care au trecut prin momente de cumpănă și către toți cei care au pierdut pe cineva drag în acea noapte”, a transmis premierul.

Bolojan adaugă că tragedia de la Colectiv „nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate.”

„Este o lecție despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor. Este o dovadă că fiecare instituție trebuie să fie pregătită să intervină eficient în situații de urgență.

Capacitatea de reacție a instituțiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ține direct de protejarea vieții și siguranței cetățenilor. Din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri.

Modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente”, adaugă Ilie Bolojan.

„Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”

Pe această cale, premierul subliniază că „sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetățean și la societate”.

„Este vital ca acest drum să înceapă cu recâștigarea încrederii, proces pe care trebuie să îl parcurgem împreună, stat și societate. Implicarea societății civile și a oamenilor cu expertiză și credibilitate în acest proces este foarte importantă. Atitudinea politică responsabilă, de asemenea.

Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave.

Responsabilizarea clasei politice și a tuturor celor care lucrează în serviciul public este esențială pentru a evita greșelile din trecut și pentru a consolida respectul față de lege în viața de zi cu zi”, transmite premierul.

Pe lângă Bolojan, președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori în fața monumentului de la Colectiv. „În memoria victimelor, avem responsabilitatea de a schimba și de a rezolva”, a fost mesajul de condoleanțe scris pe panglica atașată coroanei de flori.

Președintele spune că, în cei 10 ani care au trecut de la incendiul din clubul Colectiv, în zona de sănătate sunt câteva progrese, însă pe zona de corupție „am făcut niște pași înapoi”.

„În zona de sănătate sunt ceva progrese. Chiar dacă nu le avem, contractele sunt semnate pentru spitale noi. Mai avem multe, oricum. Din păcate pe zona de corupție cred că am făcut niște pași înapoi”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat în cadrul unui interviu pentru Cotidianul ce s-a schimbat în România în acești 10 ani.