Rogobete spune că „simte rușine”, la zece ani de la Colectiv. Ce anunț face despre centrele pentru arși

„După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, joi, la împlinirea unui deceniu de la tragedia din clubul Colectiv.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu… și uneori nici nu mai pot înțelege.Ce știu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății. Le coordonez de 3 ani – atunci ca secretar de stat, acum ca ministru. Și nu e despre mine.E despre o echipă întreagă și despre toți cei care nu au renunțat să creadă că se poate și în România”, a scris Rogobete, într-unmesaj postat pe Facebook.

Centrul de arși de la Timișoara „se va finaliza chiar anul acesta”

Ministrul Sănătății a adăugat:

„Simt rușine uneori. O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii și asistentele își sacrificau zilele și nopțile în spitale, ținând sistemul pe umeri. Medici, asistente, brancardieri – cei care și-au făcut datoria cu inima, chiar și atunci când statul părea că i-a uitat. Lor le datorez respectul meu și al întregii țări. Ei au ținut vie flacăra speranței în sistemul de sănătate românesc”.

„Am început să construim ceea ce trebuia făcut demult”

Potrivit ministrului, astăzi, România are în construcție trei centre de arși, „iar cel de la Timișoara se va finaliza chiar anul acesta”.

„După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme. Le promit că nu am uitat și că România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate. Și da… se poate! Pentru că atunci când credem, când muncim și când iubim oamenii, România vindecă!”.