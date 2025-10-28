Marș, la 10 de ani de la tragedia de la Colectiv. „Victimele merită ca vinovații să plătească”

Pe 30 octombrie se împlinesc zece ani de la incendiul devastator care a avut loc în clubul Colectiv din Capitală și în urma căruia 65 de persoane și-au pierdut viața. În semn de protest, mai multe organizații civice au anunțat că vor organiza un marș în seara respectivă.

”30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieți au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, povești. Nu știm nici acum câți ar fi putut fi salvați dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Aceștia atrag atenția că, zece ani mai târziu, corupția încă ucide în România: „Infecțiile nosocomiale încă fac victime - mor bebeluși în spitale. Nu există încă o șansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi. La 10 ani după tragedia de la colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic.”

„Dosarele clasate şi sentințele anulate nu sunt justiție! Victimele merită ca vinovații să plătească. România merită ca toți cei care au făcut posibilă tragedia de la #colectiv să fie trași la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”, se mai arată în postare.

Potrivit organizatorilor, evenimentul va avea loc pe 30 octombrie. Cei care vor să participe se vor întâlni în Piața Universității la ora 18:00, de unde se va pleca în marș o oră mai târziu către vechea locație a clubului Colectiv.

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din București, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care își lansa albumul „Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului, izbucnește un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde.

În acea noapte, 27 de tineri și-au pierdut viața, iar alți 162 au fost răniți şi transportați la unsprezece spitale din București. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supraviețuitori au murit în spitale.