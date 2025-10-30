Slujbă de pomenire a victimelor de la Colectiv, în fața fostului club, la 10 ani de la tragedie

Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite, joi, în faţa fostului club.

Slujba de pomenire va fi oficiată de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul – în Parcul Bucur, sector 4, Bucureşti, de către un sobor de preoți de la cimitirele de stat, condus de pr. Gheorghe Dilirici.

Astfel de pomeniri au fost săvârşite regulat din 2015.

Un număr de 64 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma incendiului din 30 octombrie 2015 de la clubul bucureştean Colectiv din Capitală. La momentul izbucnirii incendiului, în club se aflau aproximativ 500 de persoane, dintre care peste 140 au fost spitalizate, scrie Agerpres.

Potrivit Basilica, imediat după tragicul eveniment, Biserica Ortodoxă Română s-a implicat în ajutorarea victimelor, precum şi a familiilor acestora, oferind şi sprijin material supravieţuitorilor de la Colectiv.

Victimele şi familiile lor au primit ajutor financiar atât prin Arhiepiscopia Bucureştilor, cât şi prin celelalte eparhii.