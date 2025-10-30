Evenimente la zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, la UrbanEye. Tragedia „ne privește pe toți”

UrbanEye, festival de film dedicat oraşului, comunităţilor şi locuirii, revine în Bucureşti, în perioada 30 octombrie - 9 noiembrie. Evenimentul începe cu o serie de evenimente comemorative dedicate celor zece ani care s-au scurs de la incendiul din clubul Colectiv.

Tema de anul acesta a UrbanEye, ajuns la a 12-a ediție, este „golul”, privit ca absenţă, dar şi ca spaţiu al reconstrucţiei şi noilor începuturi.

„Anul acesta, festivalul deschide discuţia despre golurile care ne schimbă oraşul şi vieţile - şi felul în care ele pot deveni un teren fertil pentru reconstrucţie şi noi începuturi", precizează organizatorii.

Programul ediţiei începe cu o serie de evenimente comemorative dedicate celor zece ani trecuţi de la incendiul din clubul Colectiv, cu un gând special către Cătălina Ioniţă şi Mihai Alexandru, co-fondatori UrbanEye.

„Colectiv ne privește pe toți. În noaptea de 30 octombrie 2015, mai mulți tineri au mers în clubul Colectiv pentru rock, prieteni și bucuria de a fi împreună la lansarea albumului Mantras of Wa al trupei Goodbye to Gravity. Era o seară ca oricare alta în care un grup de oameni se bucura de muzică și libertate, dar care în câteva minute avea să se schimbe pentru totdeauna. Incendiul din Colectiv a lăsat o rană adâncă în conștiința publică. A fost și un moment în care o țară întreagă s-a văzut fără filtre. A arătat cât de fragile și fisurate sunt sistemele care ar trebui să ne protejeze, dar și câtă solidaritate poate naște durerea”, scrie pe pagina de Facebook UrbanEye Film Festival.

Tragedia de la Colectiv „continuă să ne privească”

Documentarul „colectiv", regizat de Alexander Nanau, nominalizat la categoriile Cel mai bun film străin şi Cel mai bun film documentar la Premiile Oscar 2021, deschide seria de proiecţii din cadrul festivalului pe 5 noiembrie, de la ora 18:00, la Cinema Elvire Popesco.

„Filmul «colectiv», semnat de Alexander Nanau, urmărește acel prim an de după incendiu. Jurnaliști, avertizori de integritate, pacienți și medici au ales să nu tacă și demască un mecanism al corupției și complicității. Zece ani mai târziu, «colectiv» continuă să ne privească. Ne uităm înapoi la acel moment și încercăm să răspundem la aceleași întrebări: Ce s-a schimbat? Ce am învățat? Ne simțim mai protejați? Q&A alături de regizorul Alexander Nanau și Mihai Grecea, care filma în acea seară concertul Goodbye to Gravity. Moderatoare: Alexandra Tănăsescu (Cultura la Dubă)”, spun organizatorii.

Ce alte evenimente aduce ediția din acest ana UrbanEye

Cu ajutorul unor instalaţii şi expoziţii comemorative, mese rotunde, lansări de carte şi proiecţii de scurtmetraje, organizatorii doresc să le aducă un omagiu, dar şi să onoreze munca lor de cercetare despre oraş, potrivit unui comunicat al UrbanEye.

Pe 1 şi 2 noiembrie vor fi organizate demonstraţii de prim ajutor dedicate adulţilor şi copiilor (10+), susţinute de Crucea Roşie - Filiala Sector 6 Bucureşti. Participanţii vor învăţa cum să reacţioneze rapid şi corect în situaţii de urgenţă. Atelierele vor avea loc la sediul Ordinului Arhitecţilor din România şi sunt gratuite, însă locurile sunt limitate şi este nevoie de înscriere, informează organizatorii.

Festivalul continuă, pe 2 şi 3 noiembrie, de la ora 19:30, la Centrul Naţional al Dansului din Bucureşti (CNDB), cu spectacolul de teatru "153 de secunde", regizat de Ioana Păun. Bazat pe mărturii ale supravieţuitorilor, performance-ul devine o radiografie emoţională şi socială a incendiului din Colectiv şi o interpelare a responsabilităţii individuale şi instituţionale.

Filmele din selecţie aduc în prim-plan poveşti despre cum se reflectă golul în contexte personale, colective sau urbane şi cum acesta poate deveni un teren fertil pentru transformare. Selecţia păstrează o perspectivă orientată spre rezilienţă şi reconstrucţie: cum oamenii, după o traumă, găsesc resurse pentru a merge mai departe.

„Flowers of Ukraine”, printre documentarele care vor rula la festival

Documentare precum „Flowers of Ukraine", „No Other Land", „Lowland Kids", "When a City Falls / When a City Rises", „The Lions by the River Tigris", „The Architects of Hope: The First Steps in Rebuilding Ukraine" explorează diferite încercări ale oamenilor de a-şi apăra teritoriul sau de a reconstrui nu doar ziduri şi străzi, ci şi un sentiment de apartenenţă.

„Ne-am întrebat ce înseamnă golul atunci când dispare o parte din oraşul nostru sau din noi. Filmele vorbesc despre pierdere, dar şi despre sensul care poate răsări în urmă. Despre felul în care comunităţile regăsesc continuitatea şi se refac, într-o lume în continuă schimbare", a afirmat Monica Sebestyen, co-fondatoare UrbanEye Film Festival.

Programul special de filme de arhivă, curatoriat de Ana Szel şi Andrei Rus, împreună cu Irina Tulbure şi Alex Axinte, revine şi anul acesta sub titlul „Oraşul fragil, sau cum am învăţat să planific şi să nu mai iubesc ruinele". Timp de trei zile, selecţia aduce filme documentare şi utilitare (1940-1990) despre reacţiile şi planificarea de după momente de criză. De asemenea, două dezbateri tematice, cu invitaţi speciali, vor completa proiecţiile.

În tradiţia UrbanEye, un portret cinematografic este dedicat unui arhitect marcant. Documentarul „Toujours semer - arhitectura lui Şerban Sturdza" explorează opera şi filosofia arhitectului care, la 77 de ani, continuă să construiască legături între meşteşug, patrimoniu, memorie şi prezent. Proiecţia va avea loc pe 9 noiembrie, de la ora 17:30, la Cinema Elvire Popesco, şi va fi urmată de o discuţie cu regizorul Graţian Gâldău şi Şerban Sturdza.

Festivalul de Film UrbanEye este organizat de Asociaţia „ARTA în dialog” şi este un proiect cultural co-finanţat de Ordinul Arhitecţilor din România prin Timbrul de Arhitectură şi de Administraţia Fondului Cultural (AFCN).