USR l-a propus pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei

USR București a anunțat că l-a nominalizat pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei, în urma înțelegerii din coaliția de guvernare prin care funcția a revenit acestui partid. În prezent, prefect al Bucureștiului este Mugur Toader (PSD), fost primar al Sectorului 2.

Antreprenor din 2007 și membru USR din 2016, Nistor a condus filiala locală Popești-Leordeni, apoi filiala județeană USR Ilfov (2019–2025). Din 2020 este consilier local și, potrivit USR, s-a remarcat prin inițiative pentru mai multă transparență, modernizarea administrației și reprezentarea comunității.

Nominalizarea are la bază viziunea USR privind zona metropolitană București–Ilfov, unde, potrivit formațiunii, există o legătură administrativă și socială strânsă: mulți dintre locuitorii Ilfovului au domiciliul în Capitală, dar trăiesc și muncesc în ambele zone.

„Prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii și un sprijin real pentru cetățeni, dar și un lider care să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov. Vreau să pun această experiență în slujba bucureștenilor și să contribui la o administrație mai eficientă, mai corectă și mai aproape de oameni”, a declarat Andrei Nistor.

PSD și USR au convenit împărțirea prefecturilor: PSD a cedat trei poziții (București, Timiș și Bacău) în schimbul unor posturi suplimentare de secretar de stat pentru USR.

USR ar fi trebuit să primească nouă funcții de prefect, însă, în urma negocierilor, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz au ajuns la un compromis: PSD și-a păstrat mai mulți prefecți, iar USR a obținut la schimb mai multe posturi de secretar de stat.

Astfel, PSD a cedat doar trei prefecturi – Bacău, Timiș și București – unde USR are cel mai puternic bazin electoral. În plus, USR a primit și prefectura Botoșani, ajungând la patru prefecți în total, față de cele nouă prevăzute inițial.

În schimb, USR va numi 13 secretari de stat, mai mult decât ponderea sa în coaliție. Aceștia vor ocupa funcții în ministere-cheie, inclusiv la Justiție, Finanțe, Sănătate, Fonduri Europene, Muncă și Economie.