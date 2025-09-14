Prima concesie pe care o face PSD față de USR. Social-democrații cedează câteva locuri de secretar de stat SURSE

Liderii USR au cerut în ședința coaliției de guvernare să primească posturile de prefecți, secretari de stat și șefi de instituții deconcentrate, conform ponderii politice.

Până acum, cele trei partide care au guvernat din decembrie până în iunie, PSD, PNL și UDMR, au refuzat să elibereze funcțiile dedicate USR. Acum, liderul social-democrat Sorin Grindeanu a promis în coaliție că miniștrii PSD vor numi secretari de stat de la USR. În schimb, USR va renunța la o parte din prefecți, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Liderii USR s-au revoltat în ultima ședință a coaliției de guvernare, pe motiv că miniștrii PSD și UDMR nu vor să le accepte secretarii de stat. Practic, cele trei partide care au guvernat în Cabinetul Ciolacu 2, din decembrie până în iunie - PSD, PNL și UDMR - trebuie să elibereze câteva funcții de secretar de stat, subsecretar de stat, prefecți și șefi de instituții. Deși au trecut aproape trei luni de la instalarea noului Guvern, USR nu a primit funcțiile politice aferente ponderii din coaliție.

Chiar dacă premierul Ilie Bolojan a susținut cerințele USR, miniștrii PSD și UDMR trebuie să accepte schimbările de secretar de stat. În ultima ședință a coaliției de guvernare, liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a promis că săptămâna viitoare va ceda o parte din funcții către USR, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

„Încă nu știm exact câte posturi va primi USR, pentru că urmează o negociere directă între Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. Cei de la USR au acceptat să cedeze unele posturi de prefect pentru a primi în schimb msi multe funcții de secretar de stat și șefi de agenții guvernamentale”, explică surse din coaliția de guvernare.

Astfel, Sorin Grindeanu n-ar mai trebui să schimbe prefecții din funcție înaintea congresului PSD din toamnă, iar Dominic Fritz ar putea recompensa cu funcții o parte a filialelor cu rezultate bune la ultimele alegeri, cum ar fi București, Timișoara, Brașov sau Constanța.