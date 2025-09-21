search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Guvernul, dat în judecată pentru amânarea alegerilor din Capitală. Risc de ruptură în coaliția de guvernare

0
0
Publicat:

Scandalul legat de alegerile pentru Primăria Capitalei se amplifică. Guvernul a fost dat în judecată pentru că nu a organizat scrutinul în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului. În timp ce legea permite încă organizarea alegerilor în decembrie, partidele resping această variantă și se pregătesc pentru un vot în primăvară.

Guvernul, dat în judecată pentru amânarea alegerilor din Capitală FOTO: Inquam photos / Octav Ganea
Guvernul, dat în judecată pentru amânarea alegerilor din Capitală FOTO: Inquam photos / Octav Ganea

Potrivit legislației, Guvernul trebuie să emită hotărârea de organizare a scrutinului cu cel puțin 75 de zile înainte de data votului. Termenul limită pentru alegeri în noiembrie a trecut săptămâna aceasta, după ce Executivul nu a adoptat hotărârea necesară, deși USR și chiar PNL susțineau această variantă. Astfel, Guvernul a fost dat în judecată pentru că nu a organizat scrutinul în termenul legal, potrivit Antena 3 CNN.

Legal, singura opțiune ar mai fi luna decembrie, însă partidele resping categoric ideea. „Decembrie, cu sărbătorile de iarnă, nu este potrivită pentru campanie”, este poziția generală. Cel mai probabil, votul va fi mutat în primăvară, așa cum își doreau social-democrații.

Situația nu este fără precedent. În trecut, Ludovic Orban a dat în judecată Guvernul condus de Nicolae Ciucă pentru că nu organizase alegeri în 57 de localități.

Cursa pentru candidați și amenințarea cu ruperea coaliției

Amânarea scrutinului deschide o altă luptă, cea pentru desemnarea candidaților. Negocierile din următoarele luni se anunță tensionate și ar putea duce chiar la ruperea coaliției. PSD a transmis clar că dacă PNL și USR vor avea candidat comun, coaliția se va rupe.

Social-democrații ar prefera un candidat comun al coaliției, dar nu exclud nici varianta ca fiecare partid să meargă separat în alegeri.

În PSD se discută două variante pentru București: Gabriela Firea și Daniel Băluță. La PNL, competiția internă este strânsă, cu numele lui Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu și Sebastian Burduja în prim-plan. La USR, cel mai vehiculat candidat este Cătălin Drulă.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
digi24.ro
image
Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului. Cum a fost realizat cel mai spectaculos drum din țară | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Ce studii are, de fapt, Gică Hagi, patronul Farului Constanța. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
fanatik.ro
image
Înmormântarea lui Charlie Kirk: 100.000 de oameni sunt așteptați la discursurile lui Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
digisport.ro
image
TRADAREA CANALIILOR
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
playtech.ro
image
La 7 luni de la retragere, Simona Halep a făcut cel mai tare anunț: „Acum e timpul să…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a murit și sora sa. Cele două au fost implicate într-un accident rutier grav, în Arad
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare. Vestea URIAȘĂ pe care a dat-o. Fanii au felicitat-o instant: Sărbătoresc miracolul
romaniatv.net
image
Ultimele zile pentru a beneficia de voucher de energie! Termenul limită a fost anunțat
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Sabrina Carpenter, de la o fetiță care cânta în casă la o artistă multipremiată

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?