Guvernul, dat în judecată pentru amânarea alegerilor din Capitală. Risc de ruptură în coaliția de guvernare

Scandalul legat de alegerile pentru Primăria Capitalei se amplifică. Guvernul a fost dat în judecată pentru că nu a organizat scrutinul în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului. În timp ce legea permite încă organizarea alegerilor în decembrie, partidele resping această variantă și se pregătesc pentru un vot în primăvară.

Potrivit legislației, Guvernul trebuie să emită hotărârea de organizare a scrutinului cu cel puțin 75 de zile înainte de data votului. Termenul limită pentru alegeri în noiembrie a trecut săptămâna aceasta, după ce Executivul nu a adoptat hotărârea necesară, deși USR și chiar PNL susțineau această variantă. Astfel, Guvernul a fost dat în judecată pentru că nu a organizat scrutinul în termenul legal, potrivit Antena 3 CNN.

Legal, singura opțiune ar mai fi luna decembrie, însă partidele resping categoric ideea. „Decembrie, cu sărbătorile de iarnă, nu este potrivită pentru campanie”, este poziția generală. Cel mai probabil, votul va fi mutat în primăvară, așa cum își doreau social-democrații.

Situația nu este fără precedent. În trecut, Ludovic Orban a dat în judecată Guvernul condus de Nicolae Ciucă pentru că nu organizase alegeri în 57 de localități.

Cursa pentru candidați și amenințarea cu ruperea coaliției

Amânarea scrutinului deschide o altă luptă, cea pentru desemnarea candidaților. Negocierile din următoarele luni se anunță tensionate și ar putea duce chiar la ruperea coaliției. PSD a transmis clar că dacă PNL și USR vor avea candidat comun, coaliția se va rupe.

Social-democrații ar prefera un candidat comun al coaliției, dar nu exclud nici varianta ca fiecare partid să meargă separat în alegeri.

În PSD se discută două variante pentru București: Gabriela Firea și Daniel Băluță. La PNL, competiția internă este strânsă, cu numele lui Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu și Sebastian Burduja în prim-plan. La USR, cel mai vehiculat candidat este Cătălin Drulă.