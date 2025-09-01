USR cere limitarea prin lege a bonusurilor și primelor acordate de agențiile guvernamentale: „Și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări”

Uniunea Salvați România (USR) a propus mai multe amendamente la pachetul 2 de măsuri aflat în dezbatere, vizând corectarea unor deficiențe și eficientizarea cheltuielilor publice.

Propunerile sunt următoarele:

- Introducerea unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație (OUG 109/2011), pentru ca eliminarea sau acceptarea unor candidați să poată fi contestată înainte de ajungerea în instanță, unde procesele pot dura ani.

- Limitarea prin lege a bonusurilor și primelor pentru autorități autonome precum ASF, ANRE și ANCOM, acestea urmând să fie acordate doar pe criterii de performanță și doar dacă deficitul bugetar scade sub 3%. Bonusurile ar fi plafonate la echivalentul a două salarii de ministru pe an (aproximativ 26.000 lei).

„Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate”, a transmis USR, într-o informare de presă.

- Excluderea asimilaților magistraților din categoria beneficiarilor pensiilor de serviciu ale acestora, măsură care a mai fost validată de Curtea Constituțională.

„Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR”, conform USR.

- Alocarea de fonduri pentru monitorizarea unor afecțiuni grave, precum diabetul, accidentele vasculare cerebrale, sarcinile cu risc și câteva boli rare, pentru a preveni costuri mai mari și intervenții tardive.

- Amendamente tehnice suplimentare pentru îmbunătățirea pachetului legislativ.

Guvernul își va asuma, luni, de la ora 19:00, răspunderea în Parlament pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Cele privind administrația publică urmează să fie discutate separat, după ce au fost amânate în ședința Executivului.