Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
A crescut numărul beneficiarilor de pensii speciale. Cine primește acum cei mai mulți bani? Anunțul Casei Naționale de Pensii

Publicat:

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a înregistrat o ușoară creștere în iulie 2025, ajungând la peste 11.700 de persoane, conform datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice. Majoritatea beneficiilor se acordă magistraților și altor categorii cu statut special. 

Numărul pensionarilor speciali a crescut în luna iulie / Sursa foto: Shutterstock
Numărul pensionarilor speciali a crescut în luna iulie / Sursa foto: Shutterstock

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în iulie 2025, de 11.710 persoane, în creştere cu 25 persoane comparativ cu luna anterioară, din care 7.851 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) citate de Agerpres. 

La cât a ajuns cea mai mare pensie specială și cine o primește

Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.696, dintre care 2.560 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.283 lei, din care 7.489 din BASS şi 22.084 de la bugetul de stat.

Așadar, cea mai mare pensie specială din România o primește un fost magistrat. 

  Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat, în iulie a.c, 795 persoane (696 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.892 de lei, din care 2.893 de lei pensie de la bugetul de stat.În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 877 de persoane (653 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.113 de lei (3.425 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.352 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.070 de lei, din care 8.004 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 676 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.107 de lei, din care 2.196 lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.314 de pensionari (1.914 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 6.711 de lei, din care 3.875 de lei suportaţi din bugetul de stat.  

Guvernul a anunțat noile modificări privind pensiile speciale: se calculează diferit și crește vârsta de pensionare

Beneficiarii de pensii de serviciu, respectiv așa numitele pensii speciale, vor trebui să se pensioneze la vârsta standard și la o vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani. 

Joi seara, Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Proiectul va sta în dezbatere până pe data de 23 august, timp în care pot fi transmise propuneri, sugestii şi opiniile cu privire la acest proiect. 

Economie

