 Bușoi avertizează asupra unei posibile scumpiri a energiei din toamnă: „Se va răsfrânge asupra tuturor produselor” | adevarul.ro
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Exclusiv Bușoi avertizează asupra unei posibile scumpiri a energiei din toamnă: „Se va răsfrânge asupra tuturor produselor”

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O posibilă scumpire a energiei începând din toamnă reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru economia României, iar efectele nu s-ar limita la facturile plătite de populație și companii. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a avertizat, la Interviurile Adevărul, că prețurile mai mari la energie s-ar putea transmite în întreaga economie, prin creșterea costurilor de producție și transport și, în final, prin scumpirea produselor și serviciilor.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei
Bușoi avertizează asupra unei posibile scumpiri a energiei din toamnă. Foto Adevărul

Oficialul a vorbit luni, la „Interviurile Adevărul”, despre principalele vulnerabilități ale sistemului energetic românesc și despre scenariile pe care autoritățile trebuie să le ia în calcul pentru perioada următoare.

Întrebat care este cel mai mare pericol pentru sistemul energetic al României, Bușoi a indicat două riscuri principale: o eventuală creștere a prețului energiei în toamnă și reducerea consumului în cazul unor mari consumatori industriali.

Pe de o parte, o posibilă scumpire a energiei din toamnă, pe noile contracte, care se va răsfrânge asupra tuturor produselor, nu doar în scumpirea facturilor, și reducerea consumului pentru unii mari consumatori”, a declarat Cristian Bușoi.

Scumpirea energiei ar putea ajunge în prețul produselor

Problema nu este doar cât va plăti un consumator în plus pentru electricitate. Energia este un cost prezent aproape în fiecare etapă a lanțului economic, de la fabricarea produselor și funcționarea utilajelor până la depozitare, refrigerare, transport și comercializare.

În cazul industriei, o creștere a costurilor cu energia poate afecta direct marjele companiilor, în special în sectoarele în care electricitatea și gazele naturale reprezintă o componentă importantă a costurilor. Producătorii pot încerca să absoarbă o parte din creștere, însă, dacă presiunea se menține, o parte din costuri poate ajunge în prețul final.

Acesta este motivul pentru care avertismentul lui Bușoi vizează nu doar factura de energie, ci întreaga economie. O eventuală majorare a prețurilor la electricitate în contractele noi din toamnă ar putea fi transferată treptat către consumatori prin prețuri mai mari la bunuri și servicii.

Impactul nu ar fi însă identic pentru toate companiile sau toate produsele. Firmele cu un consum energetic ridicat ar fi primele expuse, în timp ce pentru alte domenii efectul ar putea fi mai redus sau ar apărea cu întârziere.

Al doilea risc: reducerea consumului marilor consumatori

Secretarul de stat a indicat și un al doilea risc pentru economie: reducerea consumului de energie de către unii dintre marii consumatori industriali.

Într-un astfel de scenariu, companiile care nu mai pot suporta costurile sau pentru care energia devine prea scumpă în raport cu prețul produselor ar putea decide să reducă producția, să își ajusteze programul de funcționare sau să amâne anumite activități.

Pentru economie, acest lucru poate avea efecte mai ample decât simpla scădere a consumului de electricitate. O reducere a producției în sectoarele energointensive poate însemna mai puține produse realizate în România, presiuni asupra locurilor de muncă și, în unele cazuri, creșterea importurilor.

În același timp, scăderea consumului industrial nu trebuie confundată cu o reducere voluntară a consumului populației. În cazul marilor consumatori, decizia poate fi determinată de rentabilitatea activității într-un context în care energia reprezintă o parte semnificativă din costuri.

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