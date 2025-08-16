Un fost ministru PSD îl pune la zid pe Bolojan: „Dacă n-ai bani, n-ai bani nici pentru arme. Altfel, minți!”

Fostul ministru de Finanțe din partea PSD, Adrian Câciu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Îl acuză pe șeful Guvernului că „ori nu înțelege, ori minte, ori ne crede pe toți proști”, după declarațiile privind riscul de incapacitate de plată al României.

Acuzații de „fractură de logică” la adresa premierului României

Fostul ministru de Finanțe din partea PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de lipsă de logică și responsabilitate, după ce acesta a invocat riscul intrării României în incapacitate de plată.

„Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. Așa ni se spune! Dar, la fel, ni se spune că, dacă ai da doar jumatate din banii ăștia pentru investiții în școli, spitale, drumuri, gaze, apă, canal, clar, intri în incapacitate de plată. Timp în care taxezi suplimentar, săracii. Săraci care fac parte din poporul de care tu trebuie să ai grijă. Dar de care nu îti pasă!

Ca să fiu elegant, e o fractura de logică în declaratiile unei persoane care ocupă, vremelnic, postul de prim-ministru. Ori nu întelege, ori minte, ori ne crede pe toți proști...ori atâta poate omul” a scris Câciu pe pagina sa de Facebook.

În postarea vehementă, social-democratul susține că Executivul se contrazice atunci când susține că există fonduri pentru cheltuieli militare masive, dar nu și pentru investiții în infrastructură, școli sau spitale.

„Pai dacă nu ai bani, nu ai bani nici pentru arme!”

„Când spui că n-ai bani, dacă esti sincer, nu ai bani. Pai dacă nu ai bani, nu ai bani nici pentru arme! Altfel, minți!” l-a acuzat Câciu direct pe Bolojan.

Acesta avertizează că afirmațiile premierului au efecte directe asupra piețelor și costurilor de finanțare ale României

„PS: Am atras atenția de multe ori că, un om de stat, nu se poate juca cu astfel de afirmații privind intrarea în incapacitate de plată a României. Dacă e premier, cu atât mai puțin!!!” a răbufnit fostul ministru de finanțe.

Poate îi transmiteți domnului respectiv că taman a crescut costul de finantare al bondurilor românești, iar dacă ne uităm la stocul de datorie, pierderea generată de aberațiile spuse este de peste 100 milioane euro” și-a încheiat fostul ministru PSD postarea.

Bolojan, pentru Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată e mare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă Guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că următoarele șase luni vor fi decisive pentru aplicarea unor măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulțumirilor populației și tensiunilor din coaliția de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari. Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ”, a declarat Bolojan în interviul pentru Bloomberg. El a insistat că „trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă” și că „dacă prima serie de măsuri fiscale nu este urmată de alte măsuri corective, vom ajunge din nou de unde am plecat”.

Anul trecut, deficitul bugetar al României a depășit 9% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Actualul Guvern a inițiat un pachet amplu de reducere a cheltuielilor și creștere a impozitelor, cu obiectivul de a coborî deficitul sub 6% în 2026.