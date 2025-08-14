Șantierele celor mai importante autostrăzi ar putea fi abandonate. S-au terminat banii, urmează iarna, iar muncitorii sunt în concediu

Șantierele principalelor autostrăzi din România se confruntă cu o criză financiară: fondurile se termină, iar lucrările riscă să fie suspendate. Experții atrag atenția că blocajele financiare pot pune în pericol finalizarea proiectelor de infrastructură rutieră de mare importanță.

Unul dintre cei mai importanţi constructori români a prelungit perioada obişnuită de odihnă până pe 18 august. De vină pentru şantierul pustiu ar fi „blocajul financiar”, potrivit antena3.ro.

Țintele de kilometri noi de autostradă au fost reduse aproape la jumătate

Constructorul are în lucru șapte loturi pe A7, Autostrada Moldovei, și două pe A8, Autostrada Unirii. Are facturi emise în valoare de 800 de milioane de lei, iar până la finalul lunii ar putea fi emise facturi suplimentare de 1,4 miliarde de lei

„Chiar a mers bine până acum. Politicienii trebuie să spună un cuvânt și să se pună de acord”, a spus un șofer.

„Lumea se așteaptă să îi dea drumul. Este ceva bun pentru România”, a adăugat un altul.

Deşi statul a plătit facturile emise de constructori la timp până acum, banii pentru drumuri de mare viteză sunt pe terminate.

„Avem șanse să mai deschidem 100 de kilometri de autostradă, în special pe A7, însă este nevoie de o suplimentare bugetară pentru că luna viitoare, în septembrie, se termină banii. Guvernul trebuie să aloce suplimentar către Ministerul Transporturilor vreun miliard de euro”, a explicat Ionuţ Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructura.

Statul trebuie să aleagă ce proiecte continuă și ce proiecte intră în „stand-by”

Acesta ar fi problema pe termen scurt, spun specialişti în infrastructură. Rămâne însă o mare provocare pe termen lung: prioritizarea proiectelor.

Discuțiile despre finanțări și starea de incertitudine creată pun practic constructorii în defensivă, spun chiar reprezentanţi ai CNAIR. Unele proiecte care rămân fără finanţare ar urma să treacă pe alte programe, aşa cum este Programul Transporturi.

Programul Transporturi are fonduri de 5,5 miliarde de euro, disponibile pentru domeniul rutier. Banii nu sunt suficienți, spun experții. Pentru că, dacă adunăm contractele deja semnate, cererile depuse și loturile scoase din PNRR, ar fi nevoie de sume de aproximativ cinci ori mai mari, adică de aproximativ 25 de miliarde de euro, mai arată sursa citată.

„Mai rămân niște miliarde care sunt absorbite până în 2027-2028, dar ne mai rămân proiecte de 20 de miliarde”, a explicat Ionuţ Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructura.

Compania de stat care administrează autostrăzile României a redus aproape la jumătate ținta de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres care vor fi deschise în 2025, pe fondul incertitudinilor legate de sursele de finanțare, mai arată sursa citată.

Guvernul Bolojan a fost amenințat cu moțiunea de cenzură dacă îngheață proiectele de autostradă din Moldova

Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate.

Marius Budăi a postat, duminică, un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura rutieră din Moldova.