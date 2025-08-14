S-au terminat banii de salarii la Ministerul Economiei. De instituție depinde producția de armament a României. Anunțul ministrului

Ministrul Economiei, Radu Miruță, avertizează că instituția pe care o conduce nu are fonduri suficiente pentru plata salariilor în august și decembrie, fiind nevoie de redirecționarea unor bani de la un program neimplementat.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că instituția pe care o conduce a rămas fără bani pentru plata salariilor din lunile august și decembrie. Pentru a putea plăti angajații, el a precizat că a direcționat fonduri de la programul Construct Plus, care nu a mai fost implementat. Ministrul Economiei a adăugat că în bugetul pentru anul 2025 au fost reduse cheltuielile și supraestimate veniturile.

Radu Miruță a explicat că Ministerul Economiei a rămas fără bani pentru a plăti salariile pentru ultima lună din cel de-al treilea trimestru, respectiv luna august, și ultima lună din cel de-al patrulea trimestru, adică luna decembrie. Pentru a-i plăti pe angajații instituției a fost nevoit să recurgă la un artificiu.

„Împărțirea e pe trimestre. Și luna august e ultima lună din cel de-al treilea trimestru. Nu erau bani suficienți, începând din septembrie intrăm în prima lună a următorului trimestru care are o alocare bugetară separată, va fi o problemă identică pentru ultima lună a ultimului trimestru, adică pentru luna decembrie.

Am găsit soluția și pentru august și decembrie. A fost un program care se numește Construct Plus, a fost o problemă în organizare a acelei selecții, e un dosar la DNA, programul nu s-a mai desfășurat și am găsit banii acolo ca să acoperim cheltuielile și pentru august și pentru decembrie și sper eu să mai rămână ceva și pentru investiții.

Au ciupit bani de peste tot. Atât de mare a fost diferența între lipsa banilor și ceea ce au inclus în buget încât au fost nevoiți să afecteze chiar și salariile”, a spus Radu Miruță, potrivit sursei citate.

Au fost bugetate sume, dar banii nu existau pentru alocările făcute

Ministrul Economiei a avut o replică acidă și pentru declarațiile făcute de fostul premier Marcel Ciolacu, care a criticat măsurile anunțate de Guvernul Bolojan, și a declarat că în bugetul pentru anul 2024 au fost subestimate cheltuielile și supraestimate veniturile.

„Eu credeam că domnul Ciolacu după ce a trecut de campania electorală are decența să se uite măcar la cifre, probabil că le știe. Investițiile pornite pe foaie pentru niște bani care nu există sunt o chestiune populistă.

S-au făcut și investiții, însă la bugetul din acest an pe foaie au fost introduse sume de bani pentru care nu există acoperire în economie. La final s-a închis criptic acest buget, însă estimările au fost suprarealiste, cheltuielile au fost minimizate, veniturile nu că au fost estimate greșit, după ce s-au estimat greșit în continuare s-a mai pus ceva pentru a se închide”, a spus ministrul Economiei.

Radu Miruță a adăugat că România a cheltuit în primele luni ale acestui an bani care ar fi trebuit să îi ajungă pentru toate cele 12 luni din 2025.

„România a pus pe foaie mai mulți bani în zona de venituri și mai puțini bani în zona de cheltuieli. Am trăit în primele luni ale acestui an pentru că am luat din sacul care trebuia să ajungă tot anul. Cu cât ne apropiem de finalul anului cu atât sacul care ar fi trebuit să ajungă pentru 12 luni se termină mai devreme. Evident că de acolo apare această discuție despre reorganizare bugetară, tăierea unor cheltuieli”, a conchis ministrul.

De Ministerul Economiei depinde producția de armament a țării

Ministerul Economiei, de al cărui buget depinde funcționarea și plata angajaților, are un rol strategic în România, inclusiv pentru coordonarea și susținerea producției de armament și a altor industrii esențiale pentru securitatea națională. Instituția are în subordine companii precum Romarm SA, numeroase fabrici de armament, muniție și componente pentru vehicule militare.