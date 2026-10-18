 Un deputat USR ar vrea testarea psihologică și antidrog pentru parlamentari la preluarea mandatului. Dezvăluiri privind folosirea AI în Parlament | adevarul.ro
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Un deputat USR ar vrea testarea psihologică și antidrog pentru parlamentari la preluarea mandatului. Dezvăluiri privind folosirea AI în Parlament

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Deputatul Brian Cristian susține că instrumentele de inteligență artificială au devenit deja parte din activitatea curentă a unor aleși și afirmă că utilizarea acestora este mult mai răspândită decât se vede din exterior. Parlamentarul USR de Maramureș are și câteva propuneri, printre care și testarea psihologică și antidrog la preluarea mandatelor.

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Foto: FB Brian Cristian

Într-un interviu acordat Mediafax, parlamentarul a declarat că „mulți parlamentari folosesc deja aproape integral AI”, inclusiv pentru redactarea documentelor și pregătirea activității legislative.

Potrivit deputatului, este foarte posibil ca unele dintre proiectele de lege ajunse în Parlament să fi fost elaborate cu ajutorul unor instrumente precum ChatGPT. Cu toate acestea, el consideră că esențială rămâne calitatea textului final și nu modalitatea prin care acesta a fost redactat.

În același interviu, Brian Cristian a vorbit și despre planurile sale pentru administrația locală, în eventualitatea unei candidaturi la Primăria Baia Mare. Deputatul spune că una dintre primele măsuri ar viza reguli mai stricte în domeniul urbanismului, pentru a opri dezvoltarea haotică și construcțiile ilegale.

Printre obiectivele propuse de deputat se află și „eliminarea șpăgilor pentru autorizațiile de construire”, problemă pe care o consideră una dintre vulnerabilitățile administrației locale.  

Brian Cristian vrea testarea psihologică și antidrog a parlamentarilor la preluarea mandatului

Parlamentarul USR s-a pronunțat și pentru introducerea unor criterii suplimentare de evaluare a aleșilor din Parlament (și nu numai), susținând „introducerea testării psihologice și antidrog la preluarea mandatului”.

Deputatul spune că unele gesturi, ca cel al unui politician „care își ascunde ceasul înainte de filmare” pot trăda preocuparea unor politicieni pentru imagine, cu aluzie la liderul PSD, Sorin Grindeanu.

În opinia deputatului USR, implicarea tinerilor în politică și administrație este esențială pentru schimbarea comunităților locale.

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