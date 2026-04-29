POT provoacă tensiuni între PNL, USR și PSD prin schimbarea numelui grupului parlamentar. Acuzații de fals în declarații și amenințări cu Parchetul General

Schimbarea denumirii grupului parlamentar al POT a generat miercuri discuții aprinse în plenul Camerei Deputaţilor, parlamentari din PNL și USR acuzând PSD de abuzuri procedurale. Aceștia spun că modificarea propusă a venit cu 10 minute înainte de începerea ședinței. Scopul urmărit de PSD ar fi strângerea a cât mai multor voturi pentru moțiunea de cenzură spun deputații.

Deputatul Răzvan Chiriţă, cel care a propus ca grupul POT să devină „Uniţi pentru România”, a explicat că decizia a fost discutată în Comisia de regulament, potivit Agerpress.

„S-a luat act de punctul de vedere al Comisiei pentru regulament, astfel încât grupul parlamentar al POT, prin decizia membrilor deputați ai acestui grup, au decis schimbarea numelui, în grupul parlamentar „Uniți pentru România”. Vreau să informez colegii că în Biroul permanent al Camerei Deputaților s-a decis restituirea punctului de vedere până la formularea unui punct de vedere final, după o analiză", a spus Chiriţă.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a precizat că PSD "s-a întors la vremuri apuse de tip perioada Dragnea",

„În Comisia de regulament nu s-a discutat lucrul acesta, în Biroul permanent s-a supus la vot în schimb o astfel de chestiune, ceea ce reprezintă o denaturare a adevărului. Haideți să nu trăim într-o realitate paralelă şi să vedem exact ce s-a întâmplat pe procedură. (...) Schimbarea denumirii este împlinită şi ar trebui structurile Camerei, bineînţeles colegii de la PSD vor continua cu maniera abuzivă de a trata lucrurile, să procedeze la schimbarea denumirii”, a spus Andronache.

Deputata neafiliată Aurora Tasica Simu a cerut verificarea acestui caz de către Parchetul General. Aceasta spune că scopul final este ca PSD să mai atragă parlamentari de partea sa pentru votarea moțiunii pe 5 mai.

„Vreau ca Parchetul General să se autosesizeze şi să verifice falsul făcut în declarații şi falsul făcut în hârtia care a fost trimisă de la Comisia de regulament către Biroul permanent. Este un fals care trebuie cercetat în Parlamentul României din disperare de voturi, să treacă moțiunea. Haideți să vedem dacă o să treacă, cu metode de genul ăsta faceți toţi parlamentarii să fie împotrivă", a afirmat deputata.

Deputata USR Oana Murariu a spus că ședința Comisiei de regulament a fost convocată cu 10 minute înainte de a începe.

„Noaptea ca hoţii are mai multe semnificații. Să convoci Comisia de regulament cu 10 minute înainte, în condiţiile în care şi dacă eşti în Parlament nici măcar nu ajungi la sala Comisiei pentru regulament, pentru ca atunci când nu ai voturile să scoţi o hârtie de la preşedinte, aşa-zisă informare, care produce consecinţe politice, dar şi juridice, nu înseamnă nimic altceva decât noaptea ca hoții. Sper să nu ne întoarcem acolo. Aveți grijă", a spus Murariu.