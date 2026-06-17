„Se pot întâmpla accidente”. AUR nu va vota guvernul Veștea, dar lasă loc de „surprize”: „Merg pe stradă și zic că nu pățesc nimic, dar mă poate călca o mașină”

Liderul AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri, 17 iunie, că formațiunea sa nu va vota viitorul Guvern Veștea, poziția partidului fiind „fermă și finală”. Totuși, acesta a admis că, în ciuda deciziei oficiale, nu poate garanta comportamentul tuturor parlamentarilor, afirmând că în anumite situații „se pot întâmpla accidente”.

Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru învestirea noului Executiv condus de premierul desemnat Adrian Veștea, care urmează să depună lista de miniștri și programul de guvernare.

„Nu s-a schimbat nimic peste noapte, v-aș ruga să vă uitați exact pe declarația a domnului Murad. Dânsul spune două chestiuni importante, lăsând la o parte aprecierile corecte pe care le face privind faptul că noi am fost tratați cu ură și de Nicușor Dan și de premierii desemnați. Domnul Murad spune nu putem vota un program de guvernare care este același cu programul Bolojan”, a declarat Petrișor Peiu, la Antena3.

Acesta a susținut că AUR respinge atât programul de guvernare, cât și structura politică propusă: „Nu putem lua în calcul să votăm un guvern condus de un premier desemnat împotriva logicii democratice”.

În ceea ce privește șansele ca noul Executiv să obțină votul de învestitură, liderul AUR a fost tranșant: „Dacă toate partidele își respectă tot ce au declarat, are zero șanse”.

Pe de altă parte, Peiu a admis că nu există control total asupra votului parlamentarilor din partid: „Eu nu știu ce fac toți cei 90 de parlamentari. Vă spun cu o probabilitate de 95% că nu va fi niciun vot de la noi pentru guvernul Veștea. Eu vă garantez că procentul nu va ajunge la 50%, vă îmbătați cu apă rece, nu va fi niciun vot de la AUR. (...) Nu am niciun semnal, dar se pot întâmpla accidente tot timpul. Și când merg pe stradă zic că nu pățesc nimic, dar mă poate călca o mașină”.

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat anterior că intenționează să formeze un Cabinet bazat în principal pe susținerea PSD și PNL, dar că nu exclude nici alte formațiuni din calculele pentru majoritate, inclusiv AUR.

„Nu mă deranjează deloc că vor fi și parlamentari AUR care mă vor vota din patriotism”, a afirmat premierul desemnat.

În acest moment, negocierile politice pentru formarea majorității guvernamentale continuă, iar miza principală rămâne obținerea voturilor necesare în Parlament pentru învestirea noului Executiv.