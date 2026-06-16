Veștea, despre voturile care-l vor ajuta să formeze Guvernul: „Nu mă deranjează deloc că vor fi și parlamentari AUR care mă vor vota din patriotism”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, marți seara, 16 iunie, că nu are rezerve în a purta discuții cu toate formațiunile politice din Parlament, inclusiv cu AUR, în încercarea de a construi o majoritate pentru învestirea Guvernului. Premierul desemnat a reiterat că este dispus să discute cu orice formațiune politică „indiferent de orientarea politică”, și că nu își retrage mandatul.

Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a afirmat în repetate rânduri că nu ar susține un premier care se bazează pe voturile AUR, formațiune pe care a catalogat-o drept „anti-occidentală”.

„Nu am nici un fel de rezervă”, a spus Veștea la Realitatea TV, întrebat dacă este dispus să negocieze cu AUR, adăugând că nu îl deranjează posibilitatea ca parlamentari ai acestui partid să voteze în favoarea Guvernului.

„Nu mă deranjează deloc că vor fi și parlamentari AUR care mă vor vota din patriotism”, a afirmat premierul desemnat.

Acesta a subliniat că, în contextul actual, consideră necesară deschiderea către toate partidele parlamentare, argumentând că România traversează o perioadă de criză și are nevoie de un Executiv funcțional.

„Am deschidere spre toate partidele parlamentare pentru că România e într-o situație de criză, trebuie să dăm românilor un guvern pentru că fiecare partid are în spate voturile românilor”, a declarat Veștea.

Premierul desemnat a mai precizat că nu intenționează să își retragă mandatul și că va merge înainte cu procesul de formare a Guvernului, în ciuda lipsei sprijinului oficial din partea PNL, USR și UDMR.

Totodată, Veștea a afirmat că a avut discuții și cu lideri ai altor formațiuni, inclusiv cu Ana Maria Gavrilă, în încercarea de a contura o majoritate parlamentară.

După consultările de la Palatul Cotroceni, premierul desemnat a reiterat că este dispus să discute cu orice formațiune politică „indiferent de orientarea politică”, subliniind că prioritatea este formarea unui Guvern stabil.

Veștea a fost convocat marți la Cotroceni de președintele Nicușor Dan, în contextul negocierilor politice pentru susținerea noului Executiv.