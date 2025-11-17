search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

REPER merge cu Ciucu pentru Primăria Capitalei. Protocol de susținere semnat oficial

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României – și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Partidul îl va susține pe liberalul Ciprian Ciucu.

FOTO Inquam / Alex Nechez
FOTO Inquam / Alex Nechez

Liderii REPER, Iulian Hatmanu și Simina Tulbure, au anunțat, într-o conferință de presă, alături de candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, și Dragoș Pîslaru, actual ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene în Guvernul Bolojan, susținerea pentru candidatul liberal în alegerile care urmează să se desfășoare în București pe 7 decembrie. 

„O colaborare pe perioada mandatului de primar”

Candidatul Ciprian Ciucu a subliniat că partidul „a făcut o figură foarte bună la alegerile locale de anul trecut” și că își dorește o colaborare pe termen mai lung cu acesta. „Va fi o colaborare pe parcursul întregului mandat care a mai rămas de primar general”, a explicat Ciprian Ciucu. 

„Bucureștiul se confruntă cu probleme urgente legate de mobilitate, infrastructură, calitatea aerului, termoficare, protecție socială, digitalizare și planificare urbană. Capitala are nevoie de un primar care să cunoască mecanismele unui oraș precum Bucureștiul și care să fie capabil să livreze rezultate concrete. În ultimii ani, Ciprian Ciucu a demonstrat, în sectorul 6, că poate transforma o administrație care nu a lucrat pentru cetățeni într-una funcțională, profesionistă și orientată către rezultate”, motivează partidul REPER.

Protocol de colaborare între Ciucu și REPER

Susținerea formațiunii vine în baza unui protocol semnat de către Ciprian Ciucu și Iulian Hatmanu, copreședinte REPER București. Acest parteneriat se sprijină pe mai multe direcții politice, arată formațiunea:

- Un București sigur pentru femei, prin măsuri concrete de prevenire a violenței de gen, și prin corelarea intervențiilor poliției locale cu cea națională pentru a întări mecanismele de protecție împotriva violenței domestice;

- Un București al copiilor, prin modernizarea infrastructurii educaționale și de sănătate: masă caldă în școli, programe integrate de prevenție, rețea extinsă de psihologi școlari, infrastructuri sigure și moderne;

- Un București în care protejăm animalele prin politici transparente, fără practici abuzive, prin parteneriate cu organizațiile specializate;

- Un București cultural: piațete culturale, străzi pietonale în cartiere, revitalizarea cartierelor prin târguri;

- Un București al protecției mediului și al sustenabilității urbane prin investiții în mobilitate alternativă, transport public eficient, calitatea aerului, Centura Verde și extinderea spațiilor verzi;

- Un București reformat: colaborare reală cu sectoarele și ADIZMB pentru a elimina dublările de atribuții și a construi o strategie clară de dezvoltare urbană;

- Un București transparent: deschiderea completă a datelor publice privind cheltuielile, contractele și performanța serviciilor publice;

- Un București digital: unificarea sistemelor digitale, debirocratizare, urbanism digital, bugetare modernizată și proceduri administrative simplificate.

„Cooperarea dintre REPER și Ciprian Ciucu va urmări, de asemenea, modernizarea serviciilor de termoficare, creșterea colectării selective a deșeurilor, reorganizarea autorităților municipale de reglementare și consolidarea unei economii locale dinamice, prin sprijin dedicat IMM-urilor. REPER București consideră că doar printr-o viziune modernă, europeană și coerentă, implementată de un primar cu experiență și rezultate dovedite, Capitala poate deveni un oraș unde calitatea vieții crește, cartierele devin mai sigure, infrastructura funcționează, iar administrația publică servește oamenii, nu invers”, mai transmite partidul.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
digi24.ro
image
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru
stirileprotv.ro
image
Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă! Descindere în forță!
gandul.ro
image
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
mediafax.ro
image
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus despre celebrarea în „stil Radu Petrescu”
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
playtech.ro
image
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost găsită fără viață în propria locuință, în Maramureș. Principalii suspecți sunt chiar fiul și soțul victimei
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
fără imagine
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Bani în plus pe lângă a 13-a pensie de Crăciun. Românii care primesc tichete sociale suplimentare de Sărbători
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Kate și William GettyImages 2212057455 jpg
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor