REPER merge cu Ciucu pentru Primăria Capitalei. Protocol de susținere semnat oficial

Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României – și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Partidul îl va susține pe liberalul Ciprian Ciucu.

Liderii REPER, Iulian Hatmanu și Simina Tulbure, au anunțat, într-o conferință de presă, alături de candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, și Dragoș Pîslaru, actual ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene în Guvernul Bolojan, susținerea pentru candidatul liberal în alegerile care urmează să se desfășoare în București pe 7 decembrie.

„O colaborare pe perioada mandatului de primar”

Candidatul Ciprian Ciucu a subliniat că partidul „a făcut o figură foarte bună la alegerile locale de anul trecut” și că își dorește o colaborare pe termen mai lung cu acesta. „Va fi o colaborare pe parcursul întregului mandat care a mai rămas de primar general”, a explicat Ciprian Ciucu.

„Bucureștiul se confruntă cu probleme urgente legate de mobilitate, infrastructură, calitatea aerului, termoficare, protecție socială, digitalizare și planificare urbană. Capitala are nevoie de un primar care să cunoască mecanismele unui oraș precum Bucureștiul și care să fie capabil să livreze rezultate concrete. În ultimii ani, Ciprian Ciucu a demonstrat, în sectorul 6, că poate transforma o administrație care nu a lucrat pentru cetățeni într-una funcțională, profesionistă și orientată către rezultate”, motivează partidul REPER.

Protocol de colaborare între Ciucu și REPER

Susținerea formațiunii vine în baza unui protocol semnat de către Ciprian Ciucu și Iulian Hatmanu, copreședinte REPER București. Acest parteneriat se sprijină pe mai multe direcții politice, arată formațiunea:

- Un București sigur pentru femei, prin măsuri concrete de prevenire a violenței de gen, și prin corelarea intervențiilor poliției locale cu cea națională pentru a întări mecanismele de protecție împotriva violenței domestice;

- Un București al copiilor, prin modernizarea infrastructurii educaționale și de sănătate: masă caldă în școli, programe integrate de prevenție, rețea extinsă de psihologi școlari, infrastructuri sigure și moderne;

- Un București în care protejăm animalele prin politici transparente, fără practici abuzive, prin parteneriate cu organizațiile specializate;

- Un București cultural: piațete culturale, străzi pietonale în cartiere, revitalizarea cartierelor prin târguri;

- Un București al protecției mediului și al sustenabilității urbane prin investiții în mobilitate alternativă, transport public eficient, calitatea aerului, Centura Verde și extinderea spațiilor verzi;

- Un București reformat: colaborare reală cu sectoarele și ADIZMB pentru a elimina dublările de atribuții și a construi o strategie clară de dezvoltare urbană;

- Un București transparent: deschiderea completă a datelor publice privind cheltuielile, contractele și performanța serviciilor publice;

- Un București digital: unificarea sistemelor digitale, debirocratizare, urbanism digital, bugetare modernizată și proceduri administrative simplificate.

„Cooperarea dintre REPER și Ciprian Ciucu va urmări, de asemenea, modernizarea serviciilor de termoficare, creșterea colectării selective a deșeurilor, reorganizarea autorităților municipale de reglementare și consolidarea unei economii locale dinamice, prin sprijin dedicat IMM-urilor. REPER București consideră că doar printr-o viziune modernă, europeană și coerentă, implementată de un primar cu experiență și rezultate dovedite, Capitala poate deveni un oraș unde calitatea vieții crește, cartierele devin mai sigure, infrastructura funcționează, iar administrația publică servește oamenii, nu invers”, mai transmite partidul.