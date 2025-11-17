Surprizele ultimului sondaj pentru Primăria Capitalei: un scor strâns, un clasament diferit și un candidat surpriză

Un sondaj realizat de AtlasIntel indică unele diferențe față de alte sondaje date publicității până acum. Studiul este ultimul realizat cu privire la măsurătorile candidaților din Capitală la alegerile din 7 decembrie.

Măsurătorile realizate de AtlasIntel, la comanda Hotnews, indică un alt lider în fruntea clasamentului pentru Primăria Capitalei, iar diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie este extrem de mică, de 1,3%.

Totodată, se conturează un outsider politic, care a crescut spectaculos, probabil pe voturile tinerilor care susțin SENS în București, și de care poate depinde soarta alegerilor, chiar dacă nu le poate câștiga, în contextul în care formațiunea care o susține i-a adus în trecut 50.000 de voturi unui alt candidat.

Cum arată clasamentul

Potrivit cercetării, Ciucu este creditat cu 19,2% și este urmat de candidatul PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, cu 18,6%. Este cel mai mic procent pe care îl are Băluță într-un sondaj – celelalte case de sondare (Curs și Avangarde) îl creditează cu scoruri între 24 și 27%.

Pe locul trei se află useristul Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe locul 4 se află candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu 17.9%. Realizatoarea de la Realitatea PLUS, în emisiunile căreia Călin Georgescu a fost o prezență constantă în toată perioada alegerilor prezidențiale, care candidează independent, susținută de AUR.

Plecați din USR, Ana Ciceală (Partidul SENS) și Vlad Gheorghe (Partidul Drept) apar și ei în sondajul AtlasIntel – prima cu 7,1%, al doilea cu – 2,6%.

Ciceală este una din suprizele sondajului, ea aparținând curentului de stânga progresist. Fostă consilieră în CGMB și candidată de mai multe ori la Primăria Sectorului 3, ea este creditată cu scoruri de 3, maxim 4% de sondajele făcute de celelalte case de sondare (Avangarde și CURS).

Între Ciceală și Vlad Gheorghe se regăsește însă Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), cu un scor de 2,8%. George Burcea, candidatul POT, este ultimul clasat, cu 0,5%.

Cine este Andrei Roman, CEO AtlasIntel

Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane, având o eroare de +-2%.

AtlasIntel este condus de sociologul român Andrei Roman, institutul fiind fondat în 2017. Potrivit LinkedIn, Andrei Roman a absolvit Colby College, are un master și un doctorat la Harvard. De-a lungul caierei a făcut cercetare în afară. De altfel, a pus bazele AtlasIntel în Sao Paulo.