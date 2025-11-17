Ana Ciceală a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, susținută de partidele SENS și URS.PDF

Ana Ciceală, fost consilier general, și-a oficializat luni candidatura pentru Primăria Capitalei, cu sprijinul partidelor SENS și URS.PDF.

„Candidatura a fost validată! Mulțumim tuturor pentru susținere și pentru implicare. Continuăm lupta pentru un oraș corect, transparent și cu adevărat al oamenilor, pentru un București pentru toți!”, a transmis aceasta pe Facebook.

Locul de primar general a rămas liber după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Conform legii, alegerile parțiale trebuie organizate în cel mult 90 de zile de la momentul în care vacanța postului este confirmată oficial. Până la scrutin, conducerea Capitalei este asigurată de viceprimarul Stelian Bujduveanu (PNL), desemnat primar interimar de Consiliul General.

Ana Ciceală și-a anunțat încă din luna iulie intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. Are în spate susținerea a două partide, dar ambele la început de drum, chiar cu un eșec electoral în ultimele alegeri.

Candidatura sa este susținută de Partidul SENS (Partidul pentru „Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) și USR.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului). SENS a candidat anul trecut la alegerile parlamentare, însă nu a reușit să treacă pragul de 5% pentru a intra în Parlament.