Ilie Bolojan atrage atenția că unele primării au majorat impozitele locale „cu mult mai mult” peste minimul stabilit de Guvern

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, 10 februarie, că stabilirea nivelului minim al impozitelor locale a fost decisă de guvern, arătând că unele primării „au majorat cu mult mai mult peste acest impozit”.

„În ceea ce priveşte taxele locale, am spus şi o repet. Stabilirea nivelului minim a fost decisă de guvern, eu nu fug de asta. Dar avem multe situaţii în care unele primării au majorat cu mult mai mult peste acest impozit.

Acum, aceiaşi colegi primari vor să le reducă, pentru că au avut scandal. Dar nu mai pot să facă, în această situaţie şi ne-au solicitat să creăm această posibilitate. Şi eu am spus şi sunt de acord, dacă ai avut posibilitatea să le creşti peste nivelul de bază, mi se pare normal să-ţi dăm posibilitatea să le cobori până la acel nivel de bază.

Pentru că e o problemă de strategie locală, de autonomie locală. Asta am spus”, a declarat premierul Ilie Bolojan în dialogul cu primarii de comune.

El a continuat: „N-am încercat să arunc pisica în curtea dumneavoastră”.

Ilie Bolojan a spus că, de ani de zile, există o dispută veche între primari și Guvern, în care primarii cer majorarea nivelului minim, iar Guvernul le răspunde că au libertatea să crească singuri impozitele.

„Faptul că în fiecare Consiliu local aproape ne-am comportat ca nişte populişti, în loc să le explicăm, cei care erau în opoziţie în fiecare Consiliu faţă de cei care erau la guvernare, că nu mai putem merge pe acest nivel de impozite, asta e situaţia, hai să vedem ce facem, cei care erau în opoziţie cu dumneavoastră v-au criticat şi aşa mai departe. Dar nu ne ajută. Pentru că ştiţi, problema rămâne pe fond.

Chiar dacă fiecare încearcă să fructifice electoral ceva şi asta cred că a fost o eroare, că n-am ajuns la o înţelegere în aşa fel încât, măcar în fiecare Consiliu local, să nu zici nimic. Măcar atât să faci. Ştii în care-i problema. Şi că am stabilit-o de comun acolo”, a mai spus premierul.

Marți a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, organizată la Palatul Parlamentului. La dezbatere sunt prezenți atât premierul Ilie Bolojan, cât și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Între orele 10.00 și 12.00, a avut loc o grevă de avertisment de două ore, în peste 1.500 de primării de comune din ţară.

Întrebat de un primar independent de ce PSD critică măsurile adoptate de Guvern, deși face parte din coaliție și votează aceste măsuri, Sorin Grindeanu a spus că PSD își dorește ca banii din taxe și impozite să rămână la autoritățile locale, pentru investiții.

El a precizat că o parte dintre măsuri vor fi aplicate, iar altele vor fi discutate la bugetul pe 2026. Totodată, Grindeanu a acuzat că primarii au fost „diabolizați” în ultima perioadă și a susținut că i-a apărat public.