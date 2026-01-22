search
Traian Băsescu spune despre „Consiliul pentru Pace” al lui Trump că este „o jucărie” personală și îl face mincinos pe președintele SUA

0
0
Publicat:

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi seară, 22 ianuarie, că „Trump este un mincinos”, prefăcându-se că nu știe că trupele NATO nu au intervenit în ajutorul SUA în diversele conflicte. Potrivit acestuia, Trump „speră că sunt generații care n-au apucat războaiele”, pe care le poate minți.

Traian Băsescu/FOTO: Mediafax
Traian Băsescu/FOTO: Mediafax

La Davos, președintele Donald Trump a inaugurat „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă propusă de acesta și adresată altor circa 60 de lideri mondiali, inclusiv aliați SUA și lideri autoritari precum Vladimir Putin, Aleksandr Lukașenko sau Xi Jinping.  

Fostul președinte vede „Consiliul pentru Pace” inaugurat de Trump drept o „jucărie” creată pentru sine.

„Acest comitet o văd ca o jucărie pe care și-o face Trump și caută o funcție importantă la nivel global. Slavă Domnului inteligenței europene că nu s-a grăbit cu acest comitet.

Mă bucur că România a așteptat, va avea o poziție concertată cu statele UE, pentru că aici trăim, nu cu Trump. Trăim într-o uniune care să fie o soluție pentru viața noastră și generațiile următoare”, a declarat Traian Băsescu la B1TV.

În discursul său la Davos, Trump a lansat și o serie de critici la adresa NATO, acuzând alianța că „tratează nedrept” SUA.

„Dăm atât de mult și primim atât de puțin în schimb, iar eu sunt un critic al NATO de mulți ani și totuși am făcut mai mult pentru a ajuta NATO decât orice alt președinte până acum. Nu ați avea NATO dacă nu m-aș fi implicat în primul meu mandat”, a adăugat Trump.

Traian Băsescu îl acuză pe Trump că minte, întrucât „nu poți spune că Trump nu știe că în mandatul lui nu eram în Afganistan cu 1.000 de militari la frontiera cu Pakistanul”, făcând referire la prezența trupelor românești.

Nu poți spune că nu știe că au fost state europene, și România, care au fost în Irak. Este clar că minte, probabil speră că sunt generații care n-au apucat războaiele, să păcălească copiii”, a subliniat fostul președinte.

„În Groenlanda, Trump face un joc pentru a deveni stăpân”

Acesta se simte ușurat că președintele SUA s-a oprit cu amenințările privind ocuparea prin forță a Groenlandei, însă subliniază că Trump este cunoscut ca nefiind consecvent.

„Dacă ar fi invadat Groenlanda, NATO ar fi luat sfârșit. Trump are un acord de acces pe teritoriul Groenlandei din 1951. Acest acord nu este denunțat, nu-l împiedică să pună baze militare. Eu cred că problema este alta.

În Venezuela, miza nu a fost Maduro, ci miliardele de barili de țiței și petrol. În Groenlanda, Trump face un joc pentru a deveni stăpân pe o zonă în care sunt zăcăminte de metale rare. Aici este tot jocul pe care îl face. Mai bine să-l spună cinstit, ar putea primi o concesiune să plătească reverențe către Groenlanda sau statul danez”, a explicat fostul președinte.

Băsescu spune că România trebuie să rămână ferm ancorată în UE, care este „casa” și prioritatea sa politică, chiar dacă menține o relație și un parteneriat strategic cu SUA.

„Aceasta este zona de politică de importanță zero. Nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu SUA, dar trebuie să vrea și ei. Nu știu când Trump va avea simț să se uite la regiunea Mării Negre”, a mai precizat fostul președinte.

