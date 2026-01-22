Traian Băsescu: Acordul Mercosur protejează agricultorii și deschide piața pentru industria auto

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, la B1 TV, că Acordul Mercosur „îi protejează foarte bine pe agricultori, iar aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conține”.

„De fapt sunt două acorduri. Este un acord de parteneriat UE-Mercosur, care este partea politică și acesta va trebui trecut prin toate parlamentele naționale, ca să intre în vigoare, și este acordul comercial care nu are nevoie de vot, are nevoie doar de votul Parlamentului European, care l-a trimis la CJUE, dar este în autoritatea Comisiei Europene să-l pună în aplicare fără să aștepte decizia Curții Europene de Justiție”, a explicat fostul șef al statului.

Băsescu a spus că, în opinia sa, acordul va intra în vigoare în martie.

„Foarte probabil acest acord, care îi protejează foarte bine pe agricultori – de fapt aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conține acest acord – îi protejează foarte bine și eu cred că în martie va intra în vigoare. În condițiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun și el vizează și industria și agricultura. Iar agricultorii români, agricultorii europeni sunt protejați foarte bine de acest acord”, a mai adăugat Băsescu.

El a explicat și mecanismul de protecție pentru agricultură: „Acordul are și 43 miliarde de euro la dispoziția Comisiei pentru a plăti agricultorilor europeni eventuale excese de import de carne de pasăre sau de carne de vită. Sunt limitate la 1,3%, efectiv 1,5%, dar pot fi perioade în care să nu fie un import legal, ceea ce-ar produce pe piață o scădere a prețurilor pentru români, de exemplu. Uniunea Europeană intervine imediat și îi compensează”.

În ceea ce privește avantajele pentru industrie, Băsescu a menționat că vom putea exporta mașini fără taxe vamale.

„Noi avem 280.000 de salariați în industria auto. În momentul de față sunt probleme cu producția de automobile în Germania, ceea ce ne afectează. Piața Mercosur va fi o piață bună și pentru noi, fără vamă la mașini”, a declarat Băsescu.

„Asta e foarte bine și arată că așa se face comerțul global și în folosul oamenilor, nu cu bâta taxelor vamale, cum înțelege Trump că ar trebui să facă acest comerț”, a conchis fostul președinte.