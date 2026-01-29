Băsescu spune când a ratat România trenul spre euro și cum am ajuns aproape de colaps: „A venit Daddy, apoi Ciucă și Ciolacu”

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că România se confruntă cu o presiune uriașă a dobânzilor, pe care o consideră „aproape de colaps”, și acuză guvernele anterioare că au destabilizat finanțele publice prin măsuri electorale.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea Politica Zilei, de la postul B1 TV, unde Băsescu a comentat situația economică și perspectivele aderării României la zona euro.

Fostul șef al statului a afirmat că România a ratat momentul favorabil pentru adoptarea monedei europene:

„În 2014 – acesta a fost obiectivul măsurilor dure luate în 2009 și 2010 – îndeplineam toate criteriile de intrare în anticamera euro, deci în cei doi ani de supraveghere. Din păcate, apoi au curs abaterile și lipsa de capacitate de a menține situația în care eram la finele lui 2014. Au început pomenile electorale, a venit și Daddy (Liviu Dragnea) cu ce e creștere economică să fie și în buzunarul cetățeanului, apoi au venit Ciucă și Ciolacu și au făcut un dezastru și am ajuns unde suntem”.

Traian Băsescu a adăugat că dacă acest subiect vine în dezbatere, „ar fi bine să ne grăbim să adoptăm soluții care să ne aducă în criteriile de la Maastricht”, care includ inflația scăzută, un nivel al datoriei publice sub 60% din PIB, un deficit bugetar de maximum 3% și stabilitatea cursului valutar.

„Presiunea dobânzilor e aproape de colaps”

Traian Băsescu a subliniat că situația finanțelor publice este gravă, în special din cauza costurilor tot mai mari ale împrumuturilor contractate în ultimii ani.

„Suntem într-o situație extrem de dificilă. Anul trecut am plătit vreo 11 miliarde numai dobânzi”, a spus Băsescu, adăugând că suma pentru anul în curs ar putea fi și mai mare.

Fostul președinte a afirmat că România ajunge să plătească pe dobânzi echivalentul fondurilor europene primite, ceea ce, în opinia sa, reprezintă consecința unor împrumuturi făcute „electoral”.

„Am distrus țara electoral”, a declarat fostul președinte, criticând modul în care au fost gestionate finanțele publice.