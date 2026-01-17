Traian Băsescu explică de ce PSD nu va ieși de la guvernare și nu va face alianță cu AUR. Cum ar putea fi puse în pericol pensiile și salariile

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, într-un interviu, că PSD nu intenționează să părăsească actuala coaliție de guvernare și nici să formeze o alianță cu AUR, contrazicând astfel speculațiile din spațiul public privind posibile schimbări politice majore.

Fostul șef al statului a atras atenția asupra efectelor negative pe care le-ar avea un guvern minoritar: scăderea ratingului de țară, creșterea dobânzilor și dificultăți în finanțarea pensiilor și salariilor. Băsescu a mai spus că amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sunt, în mare parte, doar de natură teatrală.

„Nu, nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare și nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare. Vine Fitch și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, cică nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a explicat Băsescu, la Digi 24.

Întrebat de jurnalistul Florin Negruțiu despre posibilitatea ca PSD să formeze o majoritate cu AUR, Băsescu a respins și acest scenariu.

„PSD nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o acest partid. Nu spun dacă e meritată sau nu, dar reputația există atât la electoratul intern, cât și pe plan internațional”, a subliniat fostul președinte.

Interviul integral poate fi urmărit duminică, la Digi24, în emisiunea În fața ta, de la ora 14:00.