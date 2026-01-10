Băsescu susține că Europa va trebui să discute cu Putin. Ce spune despre planurile lui Trump privind Groenlanda

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat sâmbătă seară, la România TV, situația politică internațională, tensionată suplimentar ca urmare a declarațiilor lui Donald Trump privind Groenlanda.

Președintele SUA a afirmat în mai multe rânduri că Statele Unite ar putea recurge la forță pentru a prelua Groenlanda, teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, considerat esențial pentru securitatea națională americană.

În acest context, autoritățile daneze au subliniat că regulile fundamentale de apărare națională se aplică indiferent de identitatea forțelor atacatoare. Astfel, soldații danezi ar fi obligați să deschidă focul chiar și fără ordine explicite în cazul unei invazii asupra Danemarcei, inclusiv dacă ar fi realizată de trupe americane, potrivit unei directive militare din 1952. Ministerul Apărării din Danemarca a confirmat că documentul este în continuare în vigoare.

Pe fundalul acestor tensiuni, au reapărut speculațiile privind posibilitatea ca SUA să se retragă din NATO. Traian Băsescu este însă convins că acest lucru nu se va întâmpla.

„Trump s-a grăbit. Sunt declarații nefericite. Eu nu cred că Statele Unite se vor retrage din NATO, chiar dacă (Donald Trump – n.r.) a spus și trăsnaia că niciodată NATO n-a ajutat SUA. Dar noi unde am fost în Irak, în Afganistan, când ne-am dus după America? (…) Au murit soldați români și în Afganistan, și în Irak. Pentru America”, a spus Băsescu.

Fostul președinte consideră totodată că Europa ar putea ajunge să discute direct cu Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina, în condițiile în care rezultatele negocierilor coordonate de SUA se lasă așteptate:

„Până la urmă, va trebui Europa să discute cu Putin. Suntem în fața unui președinte (Donald Trump – n.r.) care a spus, în mod corect, ’înarmați-vă și fiți capabili să vă apărați’, dar nici nu poate spune ‘eu am focoasele nucleare, dar mă retrag din NATO’. (…) Nu vrei tu să stai la Washington?”, a concluzionat Traian Băsescu.