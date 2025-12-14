Băsescu cere desființarea Coaliției și-l atacă pe Grindeanu: „Crede că obligația lui e să servească doar PSD”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, că un guvern minoritar „nu poate funcționa” și susține că adevărata problemă nu este Ilie Bolojan, ci liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că pune partidul înaintea interesului național.

Traian Băsescu a declarat că actualul guvern „are viață lungă, pentru că asta este alianța”, însă a avertizat că România se află „într-un moment de mare dificultate”. În opinia sa, Sorin Grindeanu nu ar înțelege gravitatea situației economice și politice.

„Marea problemă nu e Bolojan, ci Grindeanu, care nici nu înțelege că țara e într-un moment de mare dificultate. Grindeanu nu e capabil să vadă și el e disperat să-și mențină funcția de președinte, care nu știu la ce îi folosește”, a spus fostul șef al statului la Digi 24.

Băsescu l-a acuzat pe liderul PSD că își asumă rolul de a servi exclusiv partidul și „clientela PSD”, ignorând interesul public. „El crede că obligația lui e să servească doar PSD. Are obligația să servească și țara asta”, a subliniat acesta.

Fostul președinte a criticat dur existența și rolul coaliției de guvernare, pe care o consideră neconstituțională. „Trebuie făcut un lucru extrem de important: desființarea acestei structuri care nu este constituțională – Coaliția. Nu găsesc niciun articol în Constituția României care să vorbească de o instituție care e Coaliția”, a afirmat Băsescu.

El a atras atenția că această structură ajunge să substituie autoritatea executivului. „Au reprezentare în guvern, au câte un vicepremier fiecare partid din alianță, dar nu se poate să substituie autoritatea guvernului cu o structură care nu există”, a adăugat fostul președinte.

În același context, Traian Băsescu a transmis că nemulțumirile politice trebuie rezolvate prin instrumente constituționale. „Nu-i mulțumit domnul Grindeanu cu ce face guvernul? Foarte bine! Pune moțiune de cenzură, dar nu te substitui guvernului”, a spus el.

Băsescu a lansat și un avertisment sever privind situația economică a României, susținând că lipsa unor măsuri rapide de reducere a cheltuielilor poate avea consecințe dramatice. „Dacă anul acesta nu se iau măsuri solide de reducere a cheltuielilor, în 2-3 ani începem să vindem Porțile de Fier, Portul Constanța, Portul Midia, Aeroportul Otopeni, ca să ne plătim datoriile și dobânzile”, a declarat fostul președinte.

El a criticat și nivelul dobânzilor la care s-a împrumutat statul în ultimii ani. „S-au luat împrumuturile în timpul lui Ciolacu cu 6,5–7% dobândă. N-ai decât o soartă: a prăbușirii, la un moment dat”, a concluzionat Traian Băsescu.