Cum va fi vremea de Mărțișor și în primele zile de primăvară

Primăvara începe cu temperaturi mai mari decât cele obișnuite pentru prima săptămână din martie. Maximele vor ajunge până la 17 grade, în vestul țării. Cu toate acestea, nu e momentul să închideți caloriferele sau centralele, pentru că, anunță meteorologii, nopțile se vor menține friguroase.

Cum va fi vremea pe 1 martie

Chiar dacă temperaturile se anunță mai mari decât cele obișnuite, ceața se va face, de asemenea, simțită în ziua de Mărțișor. Cel mai cald va fi în partea de vest a țării.

,,În prima zi a lunii martie în regiunile intracarpatice cerul va fi mai mult senin, vreme frumoasă, cer variabil noaptea și pe alocuri se va forma ceață. În restul țării vor fi înnorări și local se va forma ceață, izolat cu depunere de chiciură. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 17 grade Celsius, iar minimele între -11 grade (în estul Transilvaniei) și până spre 6 grade (în Dealurile de Vest)", a precizat pentru „Adevărul” Raul Ilia, meteorolog ANM.

Vremea în perioada 2-4 martie

,,O zi similară va fi și cea de 2 martie, cu vreme mai caldă, de asemenea, decât în mod obișnuit, cu temperaturi maxime între 9 și 17 grade și minime între -5 (în estul Transilvaniei) și 5 grade (în Dealurile de Vest și în Delta Dunării). Vor fi înnorări temporare, iar noaptea, în partea de nord-est a țării vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat", a precizat meteorologul.

Și pe 3 martie vremea se va menține caldă, cu maxime între 8 și 18 grade, în timp ce temperaturile minime se vor situa între -9 grade (în depresiunile Carpaților Orientali) și 6 grade (în Dealurile de Vest). În partea de est a țării va ploua izolat, iar în Moldova și Dobrogea se anunță unele intensificări ale vântului.

În continuare, ,,ziua de 4 martie va aduce vreme frumoasă în mare parte din țară, cu maxime între 8 și 16 grade și minime între -7 și 6 grade. Vor fi înnorări temporare, iar spre sfârșitul nopții, în partea de sud-vest a țării vor fi posibile ploi slabe", a spus Raul Ilia.

După 5 martie, temperaturile se vor încadra în media celor obișnuite pentru începutul lunii martie.

Cum va fi vremea în București în primele zile de primăvară

,,În București, pe 1 martie, vremea se va încălzi, cu o maximă de 11 grade și o minimă cuprinsă între -4 și -1 grad. Fără ploi, fără vânt", a precizat meteorologul.

Pe 2 martie, luni, vremea va fi și mai caldă, cu maxime cuprinse între 13 și 15 grade, și minima de cel mult -2 grade.

Pe 3 martie și minimele vor fi cu plus, cuprinse între 0 și 3 grade celsius.

Cum va fi vremea la munte

Iubitorii sporturilor de iarnă vor avea parte de zăpadă artificială pe pârtii, pentru că nu se anunță ninsori la munte în prima săptămână din martie.

,,Din estimările de care dispunem acum, ca tendință a evoluției vremii, din data de 6 martie - în principiu - o să-și facă simțită prezența ninsorile în zona montană, dar, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, vom reveni cu o actualizare", a spus meteorologul Raul Ilia.