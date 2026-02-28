search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Ascensiunea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, cel mai longeviv conducător autoritar din Orientul Mijlociu. De ce a devenit o țintă?

Publicat:

De-a lungul celor aproape patru decenii la putere, ayatollahul Ali Khamenei a menținut o linie ferm antioccidentală, descriind Statele Unite drept „inamicul numărul unu” al Iranului. El susține că programul nuclear iranian are exclusiv scopuri civile, în pofida suspiciunilor exprimate de Israel și de o parte a administrației Trump.

Ayatollahul Ali Khamenei/FOTO:X
Ayatollahul Ali Khamenei/FOTO:X

Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, liderul suprem al Iranului din 1989, i-a succedat fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini. Este cel mai longeviv conducător autoritar din Orientul Mijlociu.

S-a născut în Mashhad, Iran, în 1939, ca al doilea fiu al unui lider religios local, Javad Khamenei, și a crescut în sărăcie relativă .

A învățat să citească Coranul în copilărie, înainte de a urma cursurile unui seminar teologic din Mashhad. La 18 ani, a călătorit la Najaf, în centrul Irakului, pentru a studia jurisprudența șiită , dar mai târziu tatăl său i-a cerut să se întoarcă. A fost elev al ayatollahului Hossein Borujerdi și al ayatollahului Ruhollah Khomeini .

Nu se știu prea multe despre viața de familie a lui Khamenei, cu excepția faptului că este căsătorit și are șase copii. Interesul lui Khamenei pentru poezie este o parte binecunoscută a personalității sale publice. El citează adesea poezii în discursurile sale și găzduiește întâlniri de poezie unde poeții pro-guvernamentali se adună pentru a-și citi poeziile și a primi comentariile sale. Interesul lui Khamenei pentru literatură este destul de rar în rândul clericilor religioși. Același lucru este valabil și pentru interesul său pentru grădinărit.

În anii 1960 și 1970, Khamenei a fost implicat în proteste împotriva monarhiei susținute de SUA (șahul) și a fost un susținător fervent al ayatollahului Ruhollah Khomeini, care trăia pe atunci în exil, și împotriva „occidentalizării” Iranului. Aceasta a dus la arestarea sa de către poliția secretă a șahului, Organizația pentru Securitate și Informații Naționale (Savak), care a suprimat opoziția față de șah.

Mohammad Reza Shah Pahlavi, monarhul care a condus Iranul până în 1979, a fost susținut de puterile occidentale, inclusiv SUA și Marea Britanie. După un deceniu de creștere economică în Iran, bazată în principal pe veniturile din petrol, care nu a dus la o îmbunătățire a nivelului de trai al iranienilor de rând, o combinație de studenți, intelectuali și clerici a creat un sprijin comun pentru o revoluție.

După ce șahul a fost răsturnat în revoluția din 1979, Iranul a devenit o republică islamică. Khamenei a fost numit membru al Consiliului Revoluționar Islamic, înființat pentru a gestiona revoluția, a ocupat funcția de ministru adjunct al apărării și a condus rugăciunile de vineri la Teheran, o activitate considerată de mare prestigiu.

Noua republică a adoptat o politică externă „imperialistă” anti-occidentală . Aceasta este cunoscută sub numele de „aroganță globală” ( Estekbar Jahani ) în discursul postrevoluționar iranian.

În 1982, a fost ales președinte al Republicii Islamice Iran

În 1982, a fost ales președinte al Republicii Islamice Iran, câștigând 95% din voturi, după ce președintele anterior, Mohammad Ali Rajai, a fost ucis într-un atac cu bombă la Teheran. Khamenei fusese ținta unei tentative de asasinat cu două luni mai devreme, lăsându-l cu răni grave și paralizie la brațul drept.

Citește și: După rachete, Iranul a lansat un atac cu drone „la scară largă” asupra Israelului

În timpul războiului Iran-Irak (1980–1988), a avut un rol activ în coordonarea efortului militar și în consolidarea influenței Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), una dintre cele mai puternice instituții de securitate din țară.

De asemenea, el a comandat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice , o parte de elită a forțelor armate iraniene, din 1981. La sfârșitul războiului, Khamenei a susținut că Iranul a obținut o „victorie luminoasă” .

El l-a lăudat pe Khomeini pentru tacticile sale din război și a spus că liderul suprem și-a dat seama de la bun început că nu era vorba de un conflict obișnuit între doi vecini. „A recunoscut inamicul și și-a dat seama că inamicul principal nu este prezent în război și a recunoscut că Saddam este doar un instrument.”

El a continuat sugerând că acesta era un război despre puterea regională a SUA și că Saddam Hussein va continua să primească sprijin din partea SUA.

Ascensiunea la conducerea supremă

Khamenei a devenit lider suprem în 1989, după moartea lui Khomeini. A fost desemnat noul lider de către Adunarea Experților , un organism format din 88 de clerici islamici. A condus în același stil și cu același tip de politică externă ca și predecesorul său; căutând aliați pentru a contracara puterea SUA în regiune.

Atribuțiile desemnate pentru rahbar (liderul suprem) sunt enumerate în articolul 101 din constituție și variază de la determinarea direcției politice a guvernului (în consultare cu un comitet consultativ) la comanda forțelor armate, declararea războiului, a păcii și mobilizarea forțelor armate, până la grațierea sau comutarea pedepselor la recomandarea șefului sistemului judiciar.

Concepția lui Khomeini despre guvernarea islamică era centrată pe doctrina tutelei „juristului”, cunoscută sub numele de velayat-e faqih , iar aceasta a continuat în centrul guvernului care a urmat sub Khamenei. Aceasta îi conferă liderului suprem puteri extinse, inclusiv controlul asupra armatei, sistemului judiciar și mass-media.

Această doctrină joacă un rol vital în legitimarea puterii teocratice în Iran, legând autoritatea religioasă de stat. Discuțiile despre velayat-e faqih continuă în societatea iraniană, ca parte a unui dialog continuu între autoritatea religioasă tradițională și societatea civilă.

De-a lungul celor aproape patru decenii la putere, Khamenei a menținut o linie ferm antioccidentală, descriind Statele Unite drept „inamicul numărul unu” al Iranului. Puterea sa se sprijină în mare măsură pe loialitatea IRGC și a forțelor paramilitare Basij, care numără sute de mii de voluntari.

Oficiali israelieni și americani au lansat anterior amenințări directe la adresa liderului suprem.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat în iunie că Khamenei „nu poate continua să existe”, sugerând că eliminarea sa ar pune capăt conflictului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că dispariția liderului suprem ar putea „încheia” confruntarea prelungită cu Iranul.

