Europa, lider mondial la fumat în rândul adolescentelor. OMS trage un semnal de alarmă

Europa înregistrează cele mai ridicate rate de consum de tutun în rândul fetelor cu vârste între 13 și 15 ani la nivel mondial, iar unul din șapte adolescenți de pe continent folosește vape-uri și țigări electronice, potrivit unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Datele arată că Europa este pe cale să își mențină statutul de cel mai mare consumator de tutun din lume până în 2030 și evidențiază tendințe „deosebit de îngrijorătoare” în rândul femeilor și tinerilor, subliniază publicația The Guardian.

Raportul OMS arată că aproximativ 62 de milioane de femei adulte fumătoare locuiesc în Europa, reprezentând patru din zece femei fumătoare la nivel global. În rândul adolescenților cu vârste între 13 și 15 ani, 4 milioane folosesc produse din tutun.

În ceea ce privește țigările electronice și vape-urile, Europa înregistrează cea mai mare prevalență a utilizatorilor adolescenți constanți, respectiv 14,3% dintre copiii de 13–15 ani. În rândul adulților, continentul are a doua cea mai mare utilizare a țigărilor electronice, după Asia. Consumul de tutun cauzează anual aproximativ 1,1 milioane de decese în Europa.

Factorii care contribuie la creșterea consumului

Dr. Hans Kluge, directorul regional OMS pentru Europa, a atras atenția că ratele ridicate de utilizare a țigărilor electronice în rândul copiilor reflectă strategiile deliberate ale industriei, care vizează tinerii prin produse aromate și marketing pe rețelele sociale. „Avem responsabilitatea de a proteja tinerii de dependența de nicotină, de a preveni interferența industriei în politicile de sănătate și de a aplica reglementările care pot preveni daunele pe termen lung”, a declarat Kluge.

Țări precum Belgia, Danemarca și Țările de Jos au demonstrat că este posibilă contracararea fenomenului prin reglementarea produselor noi, interzicerea aromelor și restricționarea publicității. OMS recomandă ca toate statele europene să adopte măsuri similare pentru a proteja generațiile viitoare.

O problemă globală

La nivel mondial, cel puțin 15 milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani folosesc țigări electronice, iar OMS avertizează că fără acțiuni rapide, Europa va rămâne regiunea cu cele mai slabe performanțe în ceea ce privește reducerea consumului de tutun până în 2030.

Raportul OMS subliniază că protecția tinerilor împotriva tutunului nu este doar o problemă de sănătate publică, ci și o luptă împotriva practicilor agresive ale industriei, care transformă adolescenții în consumatori de nicotină pe termen lung.