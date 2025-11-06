Portret de candidat. Cine este Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care vrea să ajungă primar în București

Anca Alexandrescu este unul din candidații cotați pe primele locuri în sondajele pentru Primăria Capitalei, iar susținerea partidului AUR îi poate influența șansele.

Anca Alexandrescu este moderatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, difuzată de postul de televiziune Realitatea PLUS, poziție din care în ultimele luni s-a afirmat drept un aprig oponent al Puterii și al președintelui Nicușor Dan. În contextul alegerilor prezidențiale anulate anul trecut și al alegerilor prezidențiale de la începutul anului, emisiunea a difuzat în exclusivitate interviuri cu fostul candidat Călin Georgescu.

Legături cu lumea politică

Rolul de moderator la Realitatea TV a propulsat-o în viața publică, însă puțini știu astăzi că legătura sa cu lumea politică este una mai veche. Între altele, ea a mai fost consiliera lui Adrian Năstase la începutul anilor 2000, apoi a trecut în echipa fostului primar general Sorin Oprescu. A fost la Palatul Victoria în echipa lui Victor Ponta, însă ulterior a ajuns în echipa lui Liviu Dragnea.

În 2019 a fost demisă de fostul premier Viorica Dăncilă, pe rând, din postul de consilier la Guvern și din postul de coordonator al echipei de comunicare a PSD. La acea vreme era cunoscută drept „cerberul” de la Guvern, consilierul impus de fostul șef PSD Liviu Dragnea pentru a opri orice gând de răzvrătire a fostei guvernanțe. Tot ea s-a ocupat și de imaginea fostului primar general, Sorin Oprescu. De asemenea, după căderea Guvernului Ponta, Anca Alexandrescu a ajuns în conducerea comunicării grupului KazMunayGas.

Anca Alexandrescu este fiica jurnalistului Horia Alexandrescu, un aprig susţinător al lui Ion Iliescu în anii ’90. Aceasta a fost căsătorită cu Dan Andronic, patronul EVZ.

Pregătire și Experiență

Anca Alexandrescu a absolvit Școala Superioară de Jurnalistică și a fost redactor la Evenimentul Zilei și la Ziarul Ziua.

Potrivit paginii de pe Linkedin, are și o licență în drept, dobândită la Universitatea Ecologică din București și 3 mastere la SNSPA: radio, televiziune și comunicare digitală (2001-2002), științe politice (2001-2002), comunicare și studii media (1991-2001). Ultimul job listat aici este acela de consilier la Camera Deputaților.

Potrivit unui CV publicat în 2019, primul job a fost la Evenimentul Zilei, în 1993. La trei ani distanță, în 1995, ajunge purtător de cuvânt pentru campania electorală în alegerile locale PDSR (Partidul Democrației Sociale din România) și director al Departamentuolui de monitorizare a presei PDSR în alegerile generale. Ulterior, în 1997, a fondat Agenţia de monitorizare a presei Monitoring Media. Tot atunci devenea și redactor şef – fondator al săptămânalului Ziua USA. Legătura cu presa se termină în 2004, cănd ajunge consilier de stat pe probleme de comunicare la cancelaria premierului.

Potrivit Linkedin, a fost între2015-2016 membru in Consiliul de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare, în Întreprinderea Optică Română și membru în Consiliul Romarm.

Avere

Potrivit unei analize publicate de Bugetul.ro la 28 martie 2025, Anca Alexandrescu încasează lunar peste 5.700 de lei din colaborările cu Realitatea Media SA și Graffiti Red SRL, o agenție de publicitate. Pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel”, difuzată la Realitatea Plus, realizatoarea primește un salariu brut de 3.700 de lei, adică aproximativ 2.400 de lei net, iar de la Graffiti Red încasează 5.128 de lei brut (circa 3.300 de lei net).

Între 2016 și 2017 câștiga circa 10.000 de euro pe lună de la KazMunaiGaz. În perioada în care coordona comunicarea PSD încasa 110.000 de lei de la legislativ, 20.000 de lei de la Fondul Român de Contragarantare, 23.000 de lei net de la IOR SA și 7.000 de lei de la Romarm, ambele companii de stat.

Declarația de avere arată că Alexandrescu a fost implicată în mai multe colaborări simultane cu entități de stat în perioada guvernării PSD.

Șanse în cursa pentru Primăria Capitalei

Încă de pe 31 august, Avangarde (casă de sondare condusă de sociologul Marius Pieleanu) publica un studiu în care Anca Alexandrescu avea 18% în intenția de vot pentru Capitală, fiind la 2 procente distanță de ultimul candidat al partidelor coaliției, pe locul 4, după cei 3.

În toate sondajele, Alexandrescu este plasată chiar în urma celor 3 candidați. Cel mai recent, un sondaj realizat în luna octombrie 2025 de Novel Research (companie fondată în 2007 şi deţinută de doi români, Marian Marcu şi Lăcrămioara Bîrlică, potrivit Ziarului Financiar) pentru PNL arată că Anca Alexandrescu ar fi votată de 15% dintre bucureștenii care și-au exprimat o opțiune, la distanță de 3,7% față de ultimul candidat plasat al coaliției.