search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Portret de candidat. Cine este Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care vrea să ajungă primar în București

0
0
Publicat:

Anca Alexandrescu este unul din candidații cotați pe primele locuri în sondajele pentru Primăria Capitalei, iar susținerea partidului AUR îi poate influența șansele. 

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

Anca Alexandrescu este moderatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, difuzată de postul de televiziune Realitatea PLUS, poziție din care în ultimele luni s-a afirmat drept un aprig oponent al Puterii și al președintelui Nicușor Dan. În contextul alegerilor prezidențiale anulate anul trecut și al alegerilor prezidențiale de la începutul anului, emisiunea a difuzat în exclusivitate interviuri cu fostul candidat Călin Georgescu.

Legături cu lumea politică

Rolul de moderator la Realitatea TV a propulsat-o în viața publică, însă puțini știu astăzi că legătura sa cu lumea politică este una mai veche. Între altele, ea a mai fost consiliera lui Adrian Năstase la începutul anilor 2000, apoi a trecut în echipa fostului primar general Sorin Oprescu. A fost la Palatul Victoria în echipa lui Victor Ponta, însă ulterior a ajuns în echipa lui Liviu Dragnea. 

În 2019 a fost demisă de fostul premier Viorica Dăncilă, pe rând, din postul de consilier la Guvern și din postul de coordonator al echipei de comunicare a PSD. La acea vreme era cunoscută drept „cerberul” de la Guvern, consilierul impus de fostul șef PSD Liviu Dragnea pentru a opri orice gând de răzvrătire a fostei guvernanțe. Tot ea s-a ocupat și de imaginea fostului primar general, Sorin Oprescu. De asemenea, după căderea Guvernului Ponta, Anca Alexandrescu a ajuns în conducerea comunicării grupului KazMunayGas.   

Anca Alexandrescu este fiica jurnalistului Horia Alexandrescu, un aprig susţinător al lui Ion Iliescu în anii ’90. Aceasta a fost căsătorită cu Dan Andronic, patronul EVZ.

Pregătire și Experiență

Anca Alexandrescu a absolvit Școala Superioară de Jurnalistică și a fost redactor la Evenimentul Zilei și la Ziarul Ziua.

Potrivit paginii de pe Linkedin, are și o licență în drept, dobândită la Universitatea Ecologică din București și 3 mastere la SNSPA: radio, televiziune și comunicare digitală (2001-2002), științe politice (2001-2002), comunicare și studii media (1991-2001). Ultimul job listat aici este acela de consilier la Camera Deputaților. 

Citește și: Boicotul alegerilor din 7 decembrie al lui Călin Georgescu, un pas spre revenirea în viața politică

Potrivit unui CV publicat în 2019, primul job a fost la Evenimentul Zilei, în 1993. La trei ani distanță, în 1995, ajunge purtător de cuvânt pentru campania electorală în alegerile locale PDSR (Partidul Democrației Sociale din România) și director al Departamentuolui de monitorizare a presei PDSR în alegerile generale. Ulterior, în 1997, a fondat Agenţia de monitorizare a presei Monitoring Media. Tot atunci devenea și redactor şef – fondator al săptămânalului Ziua USA. Legătura cu presa se termină în 2004, cănd ajunge consilier de stat pe probleme de comunicare la cancelaria premierului. 

Potrivit Linkedin, a fost între2015-2016 membru in Consiliul de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare, în Întreprinderea Optică Română și membru în Consiliul Romarm. 

Avere

Potrivit unei analize publicate de Bugetul.ro la 28 martie 2025, Anca Alexandrescu încasează lunar peste 5.700 de lei din colaborările cu Realitatea Media SA și Graffiti Red SRL, o agenție de publicitate. Pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel”, difuzată la Realitatea Plus, realizatoarea primește un salariu brut de 3.700 de lei, adică aproximativ 2.400 de lei net, iar de la Graffiti Red încasează 5.128 de lei brut (circa 3.300 de lei net).

Între 2016 și 2017 câștiga circa 10.000 de euro pe lună de la KazMunaiGaz. În perioada în care coordona comunicarea PSD încasa 110.000 de lei de la legislativ, 20.000 de lei de la Fondul Român de Contragarantare, 23.000 de lei net de la IOR SA și 7.000 de lei de la Romarm, ambele companii de stat.

Declarația de avere arată că Alexandrescu a fost implicată în mai multe colaborări simultane cu entități de stat în perioada guvernării PSD.

Șanse în cursa pentru Primăria Capitalei

Încă de pe 31 august, Avangarde (casă de sondare condusă de sociologul Marius Pieleanu) publica un studiu în care Anca Alexandrescu avea 18% în intenția de vot pentru Capitală, fiind la 2 procente distanță de ultimul candidat al partidelor coaliției, pe locul 4, după cei 3. 

În toate sondajele, Alexandrescu este plasată chiar în urma celor 3 candidați. Cel mai recent, un sondaj realizat în luna octombrie 2025 de Novel Research (companie fondată în 2007 şi deţinută de doi români, Marian Marcu şi Lăcrămioara Bîrlică, potrivit Ziarului Financiar) pentru PNL arată că Anca Alexandrescu ar fi votată de 15% dintre bucureștenii care și-au exprimat o opțiune, la distanță de 3,7% față de ultimul candidat plasat al coaliției. 

Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
gandul.ro
image
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
mediafax.ro
image
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă pentru care Bolojan și-a irosit capitalul politic
fanatik.ro
image
Un deputat PSD de Cluj conduce un SUV de peste 100.000 de euro, fără să fie trecut în declarația de avere: „Sunt de principiu să ne facem plăcerile”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
După câți ani trebuie schimbată centrala termică. Semnele care arată că e timpul pentru una nouă
playtech.ro
image
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea. Sondaj național FANATIK / Inscop
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
„25 de morți” pe Aeroportul Cluj. Este știrea momentului
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Oferte avantajoase la energie de Black Friday 2025. Sfatul șefului ANRE pentru consumatorii români
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate