Traian Băsescu, despre noul Guvern: Cum și-ar fi „securizat scaunul” Nicușor Dan și ce rol are Neacșu în Executivul Niculescu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat marți seară că șeful statului, Nicușor Dan, și-a asigurat poziția de președinte prin formarea Guvernului Niculescu.

Traian Băsescu, fost președinte al României Foto: Mediafax

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat marți, la B1 TV, că Nicușor Dan și-ar fi „securizat poziția de președinte” prin soluția politică prin care a fost format Guvernul condus de Luca Niculescu.

Traian Băsescu a fost întrebat cât de mult se va implica Nicușor Dan în activitatea noului Guvern. Fostul șef al statului a spus că este dificil de anticipat cât de departe va merge președintele, scrie Mediafax.

„Mi-e greu să vă spun exact, dar în orice caz, prin Guvernul actual, prin soluția politică pe care a dat-o pentru Guvern, Nicușor Dan și-a securizat postul de președinte al României. Adică nu mai există pentru un moment sau pentru o bună perioadă de timp posibilitatea ca PSD-ul să se alăture semnăturilor date de AUR și să-l suspende pe președinte”, a declarat Traian Băsescu, la B1 TV.

Fostul președinte a mai spus că o eventuală suspendare ar putea redeveni o posibilitate dacă relația dintre Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-ar deteriora.

„Deci cred că din acest punct de vedere, Nicușor Dan și-a securizat scaunul și nu va trece foarte curând pentru suspendare. Doar dacă se ceartă cu Grindeanu. Dar este evident că are toată grija să nu se certe cu el”, a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu, despre rolul lui Marian Neacșu în Guvernul Niculescu

Fostul președinte a discutat și despre rolul pe care Marian Neacșu îl va avea în noul Executiv, după ce a fost întrebat dacă vicepremierul va avea o mare influență asupra activității Guvernului.

Acesta a spus că Marian Neacșu ar putea deveni un personaj-cheie în relația dintre miniștrii PSD și conducerea Executivului.

„Nu vreau să-l discreditez pe premier. Cred că va avea diplomația să colaboreze cu Neacșu. Neacșu va fi șeful real al miniștrilor pentru că el are și componenta executivă, adică iese în Guvern, este viceprim-ministru și are și componenta politică pe care premierul nu o are”, a declarat Traian Băsescu.

„Este practic șeful miniștrilor PSD atunci când se duc în Kiseleff la sediu partidului. Neacșu va fi o piesă extrem de importantă, dar dacă eu îl ghicesc, n-am vorbit cu el niciodată, dar dacă îl ghicesc așa este un om cu destul tact ca să obțină de la premier tot ce vrea fără să bruscheze lucrurile”, a mai spus fostul președinte.