 Traian Băsescu, despre noul Guvern: Cum și-ar fi „securizat scaunul” Nicușor Dan și ce rol are Neacșu în Executivul Niculescu | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Traian Băsescu, despre noul Guvern: Cum și-ar fi „securizat scaunul” Nicușor Dan și ce rol are Neacșu în Executivul Niculescu

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat marți seară că șeful statului, Nicușor Dan, și-a asigurat poziția de președinte prin formarea Guvernului Niculescu.

Traian Băsescu
Traian Băsescu, fost președinte al României Foto: Mediafax

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat marți, la B1 TV, că Nicușor Dan și-ar fi „securizat poziția de președinte” prin soluția politică prin care a fost format Guvernul condus de Luca Niculescu.

Traian Băsescu a fost întrebat cât de mult se va implica Nicușor Dan în activitatea noului Guvern. Fostul șef al statului a spus că este dificil de anticipat cât de departe va merge președintele, scrie Mediafax.

„Mi-e greu să vă spun exact, dar în orice caz, prin Guvernul actual, prin soluția politică pe care a dat-o pentru Guvern, Nicușor Dan și-a securizat postul de președinte al României. Adică nu mai există pentru un moment sau pentru o bună perioadă de timp posibilitatea ca PSD-ul să se alăture semnăturilor date de AUR și să-l suspende pe președinte”, a declarat Traian Băsescu, la B1 TV.

Fostul președinte a mai spus că o eventuală suspendare ar putea redeveni o posibilitate dacă relația dintre Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-ar deteriora.

„Deci cred că din acest punct de vedere, Nicușor Dan și-a securizat scaunul și nu va trece foarte curând pentru suspendare. Doar dacă se ceartă cu Grindeanu. Dar este evident că are toată grija să nu se certe cu el”, a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu, despre rolul lui Marian Neacșu în Guvernul Niculescu

Fostul președinte a discutat și despre rolul pe care Marian Neacșu îl va avea în noul Executiv, după ce a fost întrebat dacă vicepremierul va avea o mare influență asupra activității Guvernului.

Acesta a spus că Marian Neacșu ar putea deveni un personaj-cheie în relația dintre miniștrii PSD și conducerea Executivului.

„Nu vreau să-l discreditez pe premier. Cred că va avea diplomația să colaboreze cu Neacșu. Neacșu va fi șeful real al miniștrilor pentru că el are și componenta executivă, adică iese în Guvern, este viceprim-ministru și are și componenta politică pe care premierul nu o are”, a declarat Traian Băsescu.

„Este practic șeful miniștrilor PSD atunci când se duc în Kiseleff la sediu partidului. Neacșu va fi o piesă extrem de importantă, dar dacă eu îl ghicesc, n-am vorbit cu el niciodată, dar dacă îl ghicesc așa este un om cu destul tact ca să obțină de la premier tot ce vrea fără să bruscheze lucrurile”, a mai spus fostul președinte.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
digi24.ro
image
Un bărbat din Afganistan are 58 de copii. Familia se confruntă cu sărăcia, iar unii copii se culcă flămânzi
stirileprotv.ro
image
George Simion, mesaj pentru români după învestirea Guvernului Niculescu. Ce spune liderul AUR, care i-a reproșat lui Bolojan că e „șantajat” să voteze noul Cabinet
gandul.ro
image
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
mediafax.ro
image
Risto Radunovic, motivul pentru care Gigi Becali s-a enervat pe Laurențiu Reghecampf după Voluntari – FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Luca Niculescu a susținut prima conferință de presă în calitate de premier al României: „Sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm”
libertatea.ro
image
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
digisport.ro
image
Daniel Buzdugan, cu lacrimi în ochi după moartea mamei sale: „E ca un blestem”
click.ro
image
Ce se poate construi fără autorizație, în curte, în 2026 și regula celor 20 de metri pătrați
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cum poţi fi şters din Biroul de Credit. Români, ajunşi pe lista neagră pentru câteva zeci de lei
observatornews.ro
image
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
cancan.ro
image
De câte ori poți porni mașina de spălat într-o zi? Greșeala care poate scurta durata de viață a aparatului
newsweek.ro
image
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
prosport.ro
image
Merită să cumperi lemne de foc în noiembrie? Cum îți dai seama dacă lemnul este prea umed și vei plăti degeaba
playtech.ro
image
Povestea româncei care a jucat tenis de picior cu starul lui PSG, Kvisha Kvaratskhelia: „La antrenament, m-au întrebat dacă am ceva de făcut după şedinţa foto”. Video
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
E gata! Nicolae Stanciu a ales între ”U” Cluj și FCSB și semnează pentru cel mai mare salariu din lot! Câți bani va primi
digisport.ro
image
Pepe a dat din casă! „Susținerea în cuplu e cea mai importantă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat, decretul este deja în Monitorul Oficial. Schimbare MAJORĂ pentru români
romaniatv.net
image
NATO ia măsuri împotriva Rusiei. România este vizată direct
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”
click.ro
image
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile
click.ro
image
Fiica Victoriei Beckham nu a fost primită machiată la ore și a pus-o pe mama ei să sune la școală. Cum a reacționat vedeta
click.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Kate Middleton GettyImages 2300587964 jpg
Ești bine, Kate? Obosită și cu un aer îmbătrânit, Prințesa de Wales a fost departe de strălucirea obișnuită la vizita de stat
okmagazine.ro
William Bligh și alți 18 marinari, lăsați în derivă de Fletcher Christian și de răzvrătiții de pe Bounty. Acvatintă din 1790 de Robert Dodd
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andi Moisescu, despre cel mai frumos cadou primit de la băieții lui: „Mă bucur că am șansa asta!” Cum își petrece ziua de naștere
image
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”

OK! Magazine

image
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui