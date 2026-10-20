Ce scrie presa rusă despre noul premier al României. De ce se îndoiește de succesul Guvernului Luca

Agenția oficială de presă a Rusiei, TASS, a publicat o analiză amplă despre noul premier al României, Luca Niculescu, în care evidențiază orientarea sa prooccidentală, dar și dificultățile politice care ar putea pune în pericol stabilitatea noului Guvern.

Guvernul Niculescu, în presa din Rusia Foto: captură

Potrivit agenției ruse, observatorii politici se îndoiesc că Executivul va avea succes, în condițiile în care neînțelegerile dintre partide persistă, iar compromisul care a permis învestirea cabinetului a fost obținut cu mari eforturi.

TASS: Disensiunile dintre partide ar putea afecta Guvernul Niculescu

În materialul publicat marți, 20 octombrie, agenția rusă trece în revistă criza politică din România, izbucnită în aprilie 2026, după destrămarea coaliției de guvernare și retragerea sprijinului PSD pentru premierul de atunci, Ilie Bolojan, potrivit News.

TASS amintește că Parlamentul l-a învestit pe Luca Niculescu cu 280 de voturi favorabile, peste cele 233 necesare. În vârstă de 55 de ani și fără apartenență politică, acesta este al patrulea candidat desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit agenției, încercările anterioare de formare a unui Guvern au eșuat din cauza refuzului principalelor forțe politice de a colabora. Noul cabinet beneficiază de un compromis între partide cu interese diferite, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea sa de a menține stabilitatea politică.

Ce spune presa rusă despre orientarea prooccidentală a premierului

TASS îl descrie pe Luca Niculescu drept un tehnocrat cu o orientare prooccidentală clară. Agenția evidențiază și parcursul său profesional, de la jurnalism la diplomație, precum și activitatea sa ca ambasador al României în Franța, Andorra și Monaco.

Înainte de a fi desemnat premier, Niculescu a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Profilul său diplomatic și prooccidental este unul dintre elementele centrale ale analizei publicate de agenția rusă.

Bugetul și pensiile, printre provocările noului Guvern

TASS atrage atenția și asupra problemelor economice pe care trebuie să le gestioneze noul Executiv. Printre prioritățile prezentate de Niculescu se numără adoptarea bugetului pentru 2027, reducerea deficitului bugetar și menținerea investițiilor.

Programul Guvernului include, de asemenea, relansarea creșterii economice, indexarea pensiilor în 2027, reluarea discuțiilor privind legea salarizării unitare și reforme în sistemul sanitar.

Agenția rusă amintește că PSD și UDMR și-au exprimat sprijinul pentru noul premier, în timp ce PNL a anunțat că va vota în favoarea cabinetului, fără să intre la guvernare alături de social-democrați. În schimb, liderul AUR, George Simion, l-a numit pe Niculescu „marionetă”.

În concluzia prezentării sale, TASS pune accent pe fragilitatea înțelegerii politice care a făcut posibilă învestirea noului Guvern. Deși votul din Parlament a pus capăt perioadei de criză guvernamentală, rămâne de văzut dacă premierul va reuși să păstreze sprijinul formațiunilor politice și să ducă la îndeplinire obiectivele economice asumate.

Agenția rusă subliniază astfel că provocarea lui Luca Niculescu nu este doar formarea unui Executiv, ci și menținerea unei majorități funcționale într-un climat politic marcat de neînțelegeri și interese divergente.