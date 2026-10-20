 Guvernul Luca Niculescu își începe mandatul: „Nu este dorința nimănui să introducem taxe noi” | adevarul.ro
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Video Guvernul Luca Niculescu își începe mandatul: „Nu este dorința nimănui să introducem taxe noi”

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UPDATE Luca Niculescu: Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm

Premierul Luca Niculescu a ținut prima conferință de presă în noua sa demnitate, la finalul ședinței de Guvern.

„Am avut o întâlnire cu Ilie Bolojan, căruia îi mulţumesc pentru discuţia pe care care am avut-o  și o primă ședință de Guvern. Ne vom întâlni des alături de miniștri în următoarea perioadă pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le trecem: rectificarea bugetară, buget, pregătirea pentru iarnă și alte lucruri.

Președintele României, când m-a desemnat, mi-a lăsat o plajă largă de a alegere, un guvern politic, mixt sau tehnocrat. După șase luni de criză avem un guvern cu puteri depline. PSD și-a asumat guvernarea, invitaţia fusese făcută şi către alte partide, alte partide care au decis să nu intre la guvernare, dar unele dintre ele au susţinut învestirea. Sentimentele mele contează cel mai puţin. Ceea ce contează este că avem un guvern care să funcţioneze”, a spus Luca Niculescu.

El a vorbit despre provocările viitoare, despre deficit.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din angajamentele asumate. În ce privește cifre exacte, vi le pot da după ce vedem cum stăm cu încheierea anului fiscal la finalul anului. Nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi. Vom face tot ce putem pentru a găsi resurse în spațiul fiscal bugetar. O colectare mai bună,  o creștere a investițiilor, o utilizare mai bună a fondurilor europene. Aderarea României la OCDE va debloca fonduri de investiții. Agențiile de rating revin la începutul anului viitor”, a mai spus premierul Niculescu.

El a mai spus că se va ghida după programul de Guvernare, care este făcut pentru o perioadă de doi ani. 

Întrebat despre cum va rezolva situația plăților restante către magistrați, în sumă de un miliard de euro, în urma unei decizii definitive a Înaltei Curți, Luca Niculescu a spus: 

„Este o decizie venită recent. Ne vom apleca repede asupra ei și în câteva zile veți avea un răspuns”.

INSTANT 4 COTROCENI VICTORIA 008 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
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INSTANT 4 COTROCENI VICTORIA 008 INQUAM Photos Octav Ganea jpg Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul Luca Niculescu a condus marți seară, 20 octombrie, prima ședință a noului Guvern, la Palatul Victoria. În fața miniștrilor, șeful Executivului a enumerat principalele urgențe ale perioadei următoare, printre care rectificarea bugetară, pregătirea bugetului de stat și măsurile necesare pentru sezonul rece.

Luca Niculescu, la depunerea jurământului
Luca Niculescu, la depunerea jurământului Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Luca Niculescu și membrii Cabinetului au ajuns marți seară în sala de ședințe de la Palatul Victoria, unde a avut loc prima reuniune a noului Executiv, la doar câteva ore după învestirea în Parlament.

Premierul nu s-a așezat în capul mesei, ci printre miniștrii săi, înainte de a le transmite un mesaj la începutul reuniunii.

„Bună seara, dragi colegi! Bine v-am găsit la prima ședință de Guvern. Prioritatea este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a enumerat apoi câteva dintre problemele pe care noul Cabinet trebuie să le gestioneze în perioada următoare. 

„Avem câteva urgențe: rectificarea bugetară, apoi avem de făcut bugetul, pregătirea pentru iarnă și pentru problemele din sectorul energetic, apoi foarte multe lucruri importante pe care le regăsim în programul de guvernare, care este foarte consistent”, a afirmat premierul.

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Prima ședință a Guvernului Luca Niculescu are loc în ziua în care noul Cabinet a primit votul de învestitură al Parlamentului, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, după aproape șase luni de criză politică.

După aproape șase luni de criză politică și trei încercări eșuate de formare a unui Executiv, România are un nou Guvern. Cabinetul Luca Niculescu a fost învestit marți, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, fiind susținut de PSD, PNL, UDMR și alți parlamentari.

Într-un mesaj publicat marți, Guvernul României a anunțat principalele direcții de acțiune ale noului Executiv. 

„Protejarea veniturilor corecte ale cetățenilor, eliminarea risipei, îmbunătățirea guvernării, atragerea fondurilor europene, investiții în economia românească și finalizarea aderării la OCDE sunt priorități ale noului Executiv”, a transmis Guvernul României, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Luca Niculescu: „Ne apucăm de lucru din această seară”

La scurt timp după votul de învestitură, noul premier a transmis că își asumă responsabilitatea guvernării într-un context marcat de provocări economice, bugetare, sociale și geopolitice.

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„Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în față urgențe economice, bugetare, sociale și geopolitice care cer decizii ferme, disciplină și un stat care funcționează pentru cetățeni”, a declarat Luca Niculescu.

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru că a reușit să formeze o echipă guvernamentală și să obțină sprijinul majorității parlamentare într-un interval scurt.

„O să fie mai greu decât a fost până acum, dar am încredere că va reuși să găsească echilibrul bun în discuția cu Parlamentul”, a declarat președintele.

Șeful statului a atras atenția că noul Cabinet va trebui să găsească un echilibru între angajamentele financiare asumate de România și așteptările cetățenilor, inclusiv în ceea ce privește reformele.

„Cunoaștem cu toții, există obligațiile financiare pe care România și le-a asumat și nu într-un mod abstract, ci pentru a-și proteja evoluția economică viitoare. Există așteptări pe care românii le au. Trebuie găsit bunul echilibru între constrângeri și așteptări. Există așteptare pentru reforme”, a subliniat Nicușor Dan.

Prima ședință a noului Cabinet marchează începutul mandatului Executivului, care va trebui să transforme obiectivele anunțate în măsuri concrete.

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