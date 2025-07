Tot mai multe voci din PSD cer schimbarea conducerii. „Au fost greșeli, unele grave în campania electorală”

Tot mai mulți membri PSD susțin că partidul are nevoie de o reformare și critică actuala conducere a formațiunii. Fostul ministru al Apărării Gabriel Leș a transmis că „Partidul Social Democrat are nevoie de o resetare profundă”.

„Partidul Social Democrat are nevoie de o resetare profundă. Nu pentru a salva scaune, ci pentru a salva o idee: aceea că stânga modernă are încă un rost în România.

PSD înseamnă șansa oamenilor obișnuiți la echilibru, la siguranță și la demnitate într-o lume tot mai cinică. Înseamnă reguli clare care protejează slăbiciunea în fața forței brute a pieței și politici care nu lasă pe nimeni cu adevărat în urmă.

Contextul e crud, iar realitatea nu mai poate fi cosmetizată. Dar poate astfel, cu spatele la zid, vom aduce schimbarea pe care am evitat-o când era cel mai firesc să o îmbrățișăm”, a transmis prim-vicepreședintele PSD Satu Mare.

Robert Cazanciuc: „PSD are urgent nevoie de o nouă imagine a conducerii partidului”

Tot vineri, senatorul social-democrat Robert Cazanciuc a spus că eforturile şi speranţele a sute de mii de membri şi simpatizanţi PSD „au fost aruncate la gunoi de cele mai mari erori politice”.

Fostul ministru al Justiției critică actuala conducere a formațiunii, cere demisii și convocarea urgentă a unui congres pentru alegerea unor noi lideri.

„Un recent sondaj de opinie ne arată că și cifra 13 poate valora cât o mie de cuvinte atunci când ea reprezintă radiografia încrederii opiniei publice în PSD. Cifra 13 conține în sine o formă de fatalitate: ghinion, ar spune un clasic în viață, dar care, prin curaj și responsabilitate, poate fi transformată în oportunitate.

Nu 13 trebuie să fie scorul PSD, ci 31, pentru a reflecta numărul celor care cred în mod real în valorile social-democrate. 13 reprezintă agonie și extaz deopotrivă, cu un loc 1 obținut la alegerile parlamentare prin eforturile marii armate PSD, dar și un loc 3 astăzi în ochii opiniei publice — o reflectare dureroasă a unei suite de decizii politice greșite luate de conducerea partidului, mai ales în ultimele 9 luni”, a scris Cazanciuc într-o postare pe Facebook

Sondajul la care senatorul face referire este cel publicat de INSCOP pe 7 iulie, privind preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, în care PSD a obținut 13%.

De aceea, Robert Cazanciuc spune că, în momentul de față, cea mai mare vulnerabilitate a PSD o reprezintă „prelungirea sine die a interimatului la conducerea celui mai mare partid din România”.

„PSD are urgent nevoie de o nouă imagine a conducerii partidului care să îl scoată din zona retrogradării. Soluția nu o reprezintă blaturile cu arbitrii și conducătorii adversarilor. Soluția este trimiterea în tribune a celor care se ascund sub copertina băncii de rezerve și încearcă să dirijeze jocul nu pentru ca echipa să câștige spre bucuria suporterilor care plătesc, ci pentru a crește valoarea de piață a propriilor jucători”, scrie fostul ministru al Justiției.

Titus Corlățean: „Când ai avut frâiele puterii și ai eșuat politic, este firesc să faci un pas înapoi”

În urma publicării sondajului, senatorul Titus Corlățean a declarat că actualii lideri Partidul Social Democrat trebuie să se retragă, întrucât actuala conducere a PSD nu mai poate fi acceptată după ce a adus partidul la 13,7%, sub cota electorală a AUR.

„Când ai avut frâiele puterii și ai eșuat politic, este firesc să faci un pas înapoi”, a spus Titus Corlățean.

Fostul ministru a fost întrebat care ar fi principala problemă pentru care PSD a pierdut alegerile prezidențiale de două ori la rând.

„A fost un cumul de doi-trei factori importanți. N-a fost cel mai bun candidat, au fost greșeli de gestiune, unele grave în campania electorală și inadecvarea PSD-ului la ce s-a întâmplat în societate. Am rămas încremeniți”, a răspuns senatorul social-democrat.

Întrebat dacă va candida la congresul din toamnă al Partidului Social Democrat, Titus Corlățean a răspuns:

„Toată viața mea, cum mă știți, nu am avut excese, nu am ieșit cu pieptul în față, am încercat să fiu util în echipă. Am avut lideri, însă. Chiar dacă nu v-au plăcut, am avut oameni extrem de performanți, Adrian Năstase pentru perioada intrării României în NATO, UE, pentru performanța economică a României, a fost performant. Guvernarea Victor Ponta a fost performantă și m-aș simți bine în echipe performante. În ultimii 11 ani și jumătate, cei care au condus partidul m-au pus pe banca de rezerve, dar nu și-au permis să nu mă folosească și extern, și intern. Problema mea nu este de a candida eu pentru președinte, problema e de a vedea și de a ajuta la o echipă care să înnoiască partidul cu un alt stil, femei și bărbați. Nu prea mai avem multe femei, tineri, oameni adecvați schimbărilor”.