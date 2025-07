Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, încearcă să-și consolideze poziția în perspectiva congresului din toamnă, deși partidul, sub conducerea sa, a coborât la un minim istoric, sub 15%. O parte din lideri PSD sunt de părere că imaginea lui Grindeanu, puternic afectată de scandalurile OUG 13 și Nordis, se răsfrânge și asupra partidului. De partea cealaltă, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, trage în continuare sfori încercând să-și păstreze funcția și după alegerile interne din toamnă, susțin surse politice pentru Adevărul. În PSD există și câteva voci reformiste, însă liderii care vor schimbarea sunt marginalizați de Grindeanu, Stănescu și restul baronilor locali.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis apropiaților că nu va avea rival la congresul din toamnă pentru șefia deplină a partidului, susțin sursele citate. Grindeanu a împărțit ministerele și restul funcțiilor de la vârful statului, prin urmare și-a consolidat poziția de lider. Însă mai mulți președinți de organizații sunt de părere că partidul se va prăbuși la următoarele alegeri cu Sorin Grindeanu la timonă.

Imaginea lui Sorin Grindeanu este puternic afectate de două scandaluri publice: OUG 13 și Nordis. În ianuarie 2017, Guvernul condus de Sorin Grindeanu a adoptat celebra ordonată 13, care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de închisoare. Pe fondul protestelor de stradă, Grindeanu a abrogat OUG 13 înainte ca actul normativ să producă efecte juridice. Ulterior, Dragnea a ajuns, doi ani mai târziu, după gratii. Însă Grindeanu a rămas asociat cu OUG 13.

După câteva luni în care s-a războit cu Liviu Dragnea în interiorul partidului, cei doi au ajuns la consens, iar Dragnea i-a oferit lui Grindeanu funcția de președinte al ANCOM, de unde a încasat un salariu de aproape 10.000 de euro lunar. La alegerile parlamentare din 2020, Grindeanu s-a întors în PSD. A fost ales deputat, apoi Marcel Ciolacu i-a oferit Ministerul Transporturilor. Cei doi au fost implicați într-un scandal de amploare anul trecut, după ce presa a dezvăluit că Ciolacu și Grindeanu au zburat cu avioane private plătite de compania Nordis, condusă de Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol. Sorin Grindeanu a susținut că și-a achitat cota-parte din zborul privat, însa a refuzat să publice documentele. De asemenea, unii lideri PSD sunt îngrijorați că Sorin Grindeanu ar putea fi chemat la Parchet pentru audieri în dosarul Nordis, prin urmare partidul ar primi o nouă lovitură de imagine.

PSD, cea mai mare cădere din istorie

În plus, PSD, sub conducerea lui Sorin Grindeanu, a ajuns la cel mai mic scor din istorie: sub 15%, potrivit barometrului INSCOP. În replică, Sorin Grindeanu le-a transmis liderilor din teritoriu că sondajele comandate de PSD arată că partidul e la 20%, susțin sursele citate.

De partea cealaltă, un alt lider din vechea gardă trage sfori în partid: secretarul general Paul Stănescu. ”Nea' Paul joacă la toate capetele. S-a aliat cu Băluță împotriva lui Grindeanu. Apoi a bătut palma cu Grindeanu ca să-l numească pe Florin Barbu la Agricultură, ministerul unde are interese directe. Acum testează apele pentru congres. Scopul său e să rămână secretar general”, susțin surse din conducerea PSD pentru Adevărul.

Paul Stănescu a condus oficial judeţul Olt timp de 8 ani. Din decembrie 2016, s-a „refugiat“ în Senat. În epoca Dragnea, soţia lui Paul Stănescu, profesoară la școala primară din comuna Vișina, a devenit consiliera ministrului Educaţiei. Tot în acea perioadă, cuscra soţilor Stănescu era numită inspector şcolar adjunct. De asemenea, fratele lui Paul Stănescu a bifat două mandate de parlamentar PSD, plus alte sinecuri la stat. Iar tatăl lui Paul Stănescu a fost primarul unei comune din Olt până la vârsta de 75 de ani. Un tablou de familie standard pentru un baron local. Recent, Paul Stănescu a refuzat funcția de președinte al Curții de Conturi pentru a rămâne implicat în jocurile de putere din partid. Alături de alți lideri din veche gardă, încearcă să construiască un pol de influență în perspectiva congresului din toamnă, susțin sursele citate. La alegerile prezidențiale din toamnă, Paul Stănescu a fost cel care a coordonat ”transferul” de voturi de la Marcel Ciolacu la George Simion, strategie care l-a lăsat pe candidatul PSD în afara finalei prezidențiale, la o diferență de numai 2.700 de voturi. A fost pentru prima dată în istoria post-decembristă când PSD nu a avut candidat în turul doi.

Dincolo de Grindeanu și Stănescu, doi dintre principalii responsabili pentru eșecul PSD din ultima vreme, sunt și câteva voci în partid care cer o reformă din temelii. Vârf de lance este senatorul Titus Corlățean, fost ministru de Externe în Guvernul Ponta. În condițiile în care PSD a ajuns la 14%, Corlățean consideră că actualii lideri ai partidului trebuie să se retragă. „Când ai avut frâiele puterii și ai eșuat politic, este firesc să faci un pas înapoi”, a spus Titus Corlățean, la Aleph News. De asemenea, Titus Corlățean este susținut în interiorul PSD și de primarul Buzăului, Constantin Toma, care la rândul său a cerut demisia binomului Grindeanu-Stănescu. Printre cei care vor o nouă conducere a partidului se numără eurodeputatul Victor Negrescu, primarul Galațiului Ionuț Pucheanu și senatoarea Victoria Stoiciu. ”E o abordare foarte greşită să mergem pe un culoar conservator, pentru că intrăm în concurenţă cu AUR şi niciodată nu vom putea să fim mai buni decât ei! Noi, PSD, nu avem cum să fim antisistem când noi suntem sistemul!”, a spus Stoiciu într-un interviu pentru news.ro.