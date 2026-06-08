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Analiză Cum arată matematica parlamentară pentru votarea noului executiv. Analist: „Mă aştept să nu existe probleme atât de mari în a trece Guvernul Tomac”

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Premierul desemnat de preşedintele Nicuşor Dan, Eugen Tomac, a început consultările cu principalele formaţiuni politice din fosta coaliţie de guvernare pentru a obţine voturile necesare învestirii unui executiv tehnic. Primele reacţii la desemnarea sa nu indică existenţa unei majorităţi deja conturate, deşi preşedintele şi-a justificat decizia tocmai prin lipsa unei alternative politice. Deşi nu a fost implicat în niciun conflict deschis cu liderii marilor partide, obţinerea celor 233 de voturi necesare în Parlament se va decide la nivelul fiecărui deputat şi senator, consideră specialiştii.

Din ce partide ar putea fi formată o majoritate care să îl susţină pe Eugen Tomac?
Camerele reunite ale Parlamentului Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Analistul politic Costin Ciobanu a explicat pentru „Adevărul” care vor fi principalele direcţii de negociere pentru Eugen Tomac în următoarele zile. Potrivit acestuia, PNL şi USR vor fi în centrul atenţiei, în condiţiile în care AUR a anunţat public că nu va vota acest Guvern.

„Cred că principala întrebare este ce se va întâmpla cu PNL şi cu USR. Acolo aşteptăm principalele mişcări, pentru că aceasta este, de fapt, cea mai directă formă de presiune, având în vedere ce am văzut în ultimele săptămâni.

Până acum am discutat despre scenarii, însă acum avem un premier desemnat, care va încerca să-şi construiască o majoritate. Acolo se va concentra cea mai mare atenţie şi, probabil, în plan secund va trece ceea ce se va întâmpla cu celelalte grupuri din Parlament. AUR a spus că nu votează. Ne uităm şi la celelalte grupuri formate din parlamentari care şi-au schimbat partidul. Am văzut şi mişcarea lui Victor Ponta, care a trecut la un alt grup (n.r. „Uniţi pentru România”). Subiectul nu va fi neapărat ce vor face suveraniştii şi alţi parlamentari, ci ce vor face liberalii şi cei din USR.

Această dezbatere îl avantajează pe preşedintele Nicuşor Dan, care a vorbit despre o linie roşie. Vom vedea cât de puternic este cuvântul preşedintelui în USR şi cât de mult controlează Ilie Bolojan partidul”, spune analistul.

De ce nu va vota AUR noul Guvern?

Legăturile dintre George Simion şi Eugen Tomac nu au fost întotdeauna atât de reci. Înainte de înfiinţarea AUR, Tomac a susţinut mişcarea „Basarabia e România”, fondată de George Simion. Promovarea curentului suveranist de către liderul AUR a dus însă, în ultimii ani, la deteriorarea relaţiilor dintre cei doi.

„Cred că Eugen Tomac l-a susţinut destul de deschis anul trecut pe Nicuşor Dan şi a avut şi câteva declaraţii destul de dure, dacă ne aducem aminte, la adresa lui George Simion. De altfel, principala caracteristică a lui Eugen Tomac este că nu a supărat foarte tare pe nimeni. De aceea se află şi în această situaţie de compromis, fiind premierul desemnat de preşedinte, în contextul în care celelalte partide nu reuşesc să ajungă la un acord.

Din partea partidelor politice nu au existat reacţii puternic negative la adresa sa, cu excepţia unor declaraţii mai contondente venite din partea UDMR.

Încă ne aflăm într-o altă realitate politică şi, dincolo de relaţiile personale care pot exista, cred că AUR este foarte interesat în acest moment să aibă o poziţie unitară şi coerentă. A spus foarte clar că nu susţine acest Guvern şi că nu îl va vota. Partidul a revenit la teza alegerilor anticipate, iar orice încercare de a-l sprijini pe Tomac ar însemna, practic, o pierdere de credibilitate”, spune Costin Ciobanu.

La ce ne putem aştepta de la un nou Guvern? Analist: „Este semnul unei noi poziționări: președintele vs. partide”
Cu cine va face majoritatea Eugen Tomac?
Desemnarea lui Eugen Tomac premier Foto: Inquam Photos

Faptul că președintele a propus alternativa unui guvern tehnic dă ocazia AUR de a îşi reafirma poziţia antisistem:

„AUR încearcă să profite în acest mod, tocmai prin a veni şi a spune "noi suntem alternativa, noi suntem un partid serios, noi vrem să guvernăm şi ştim ce ar trebui să fie făcut". Probabil orice dezertare sau atitudine şovăielnică nu ar trebui decât să îi decredibilizeze. Mă aştept, având în vedere ce s-a întâmplat la moţiunea de cenzură şi în ultimul an, ca AUR să nu marşeze pe acest scenariu. A fost foarte disciplinat, spre deosebire de legislatura trecută, în care am avut tot felul de grupuri formate, acum mai degrabă vin de la SOS şi POT.

Cred că parlamentarii de acolo îşi fac tot felul de calcule, având în vedere că AUR are cât are în sondaje, 35-40%, se gândesc mai degrabă la ce se întâmplă în 2028. Decât să încerce tot felul de aventuri cu partide sau cu combinaţii politice care nu au tracţiune electorală”. 

Cum vor vota restul partidelor suvernaiste

Ca şi la moţiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, când grupul SOS a decis în dimineaţa votului să schimbe opţiunea de vot, celelalte formaţiuni suveraniste nu reprezintă un calcul pe care Eugen Tomac să poată conta:

„Cred că nimeni nu înţelege ce se întâmplă în acele partide, dimineaţa au o opinie, seara nu sunt de acord cu acea opinie, e practic parte din alegerile bulversante din 2024 pe care le-am avut. Nişte oameni care s-au trezit în Parlament fără să se fi aşteptat să ajungă acolo. Se poate negocia la bucată, cum s-ar spune”. 

Şansele ca Guvernul Tomac să treacă de votul de încredere al Parlamentului sunt foarte mari:

„Cred că sunt două bătălii, este bătălia de imagine, care se poartă în jurul PNL-USR. Bătălia pentru voturi se poartă mult mai prozaic şi la firul ierbii cu fiecare deputat şi senator care ar putea să voteze. Dar până la urmă, având în vedere ieşirea preşedintelui, riscul pe care şi l-a asumat, şi ceea ce spunea şi PSD înainte de acest moment, că ar avea voturile, mă aştept totuşi să nu existe probleme atât de mari în a trece Guvernul Tomac.

E mai interesant ce se întâmplă după, cum va arăta acest Guvern şi de unde va veni şantajul săptămânal din partea partidelor. Acum pare că toată lumea este pregătită să treacă peste acest moment politic”, spune analistul.

Susţinerea acordată lui Eugen Tomac nu vine însă fără condiţii, PSD își dorește ca în viitorul program de guvernare să fie prinsă reducerea TVA pentru alimente și pentru medicamente, eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediul de creșterea copilului și veterani de război sau ridicarea plafonului pentru care pensionarii plătesc contribuții la sănătate de la 3000 la 4000 de lei.

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