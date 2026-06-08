Alexandru Muraru pune presiune pe negocieri: „PNL nu ar trebui să susțină un Guvern Tomac”

Deputatul PNL Alexandru Muraru a transmis că nu vede cum liberalii ar putea susține un guvern condus de premierul desemnat Eugen Tomac, despre care spune că nu are legitimitatea politică și experiența executivă necesare pentru a conduce Executivul.

„Nu văd cum PNL poate susține un Guvern Tomac, care nu are nicio logică în aceste momente și care ignoră complet votul politic dat Parlamentului”, a afirmat Muraru.

Liberalul a susținut că România are nevoie de un guvern politic și de o majoritate parlamentară asumată, nu de o formulă tehnocrată.

Potrivit acestuia, un guvern tehnocrat nu beneficiază de aceeași legitimitate electorală ca un executiv rezultat dintr-o majoritate politică și nu poate fi tras la răspundere în același mod de către alegători.

Muraru a criticat și informațiile apărute în spațiul public privind componența viitorului cabinet, susținând că nu este vorba despre o formulă independentă, ci despre una influențată politic.

„PNL nu poate susține un guvern care apare după prăbușirea fostei formule executive provocată chiar de PSD și care, potrivit informațiilor publice, este construit tot sub controlul PSD”, a declarat acesta.

Deputatul liberal a pus sub semnul întrebării și profilul lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.

„Funcția de prim-ministru presupune experiență executivă, capacitate administrativă, autoritate politică și viziune strategică. Eugen Tomac nu a condus niciodată un minister, nu a gestionat un aparat administrativ complex și nu a avut responsabilitatea implementării unor politici publice la nivel național”, a afirmat Muraru.

Declarațiile vin în contextul consultărilor purtate de Eugen Tomac cu partidele parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar învestirii guvernului tehnic pe care intenționează să îl propună Parlamentului. Muraru este primul lider liberal care se delimitează public, în termeni atât de duri, de varianta susținerii unui Executiv condus de Tomac.