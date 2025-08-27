Sorin Grindeanu, despre pachetul 2 de măsuri fiscale: „Nu știm exact câte proiecte se vor suspenda”

Comentând pachetul al doilea de măsuri, Sorin Grindeanu a întârit ideea că, de fapt, cea mai mare presiune pe buget vine din cofinanţarea unor proiecte şi că ar mai trebui clarificate câteva aspecte legate de impactul acestor măsuri în mediul economic.

Pachetul al doilea de măsuri este în proporție mare gata și agreat de toţi membrii coaliţiei, a declarat Sorin Grindeanu miercuri, 27 august, în cadrul unei emisiuni la DIGI 24, deşi, mai spune el, ar mai fi de clarificat câteva aspecte.

Important este că nu au existat divergenţe de nerezolvat în cadrul coaliţiei ba, mai mult, în ceea ce priveşte eliminarea privilegiilor a fost consens din partea tuturor partidelor. De asemenea, liderul PSD a ţinut să puncteze că măsurile privind sănătatea şi cele vizând insolvenţa au fost aprobate cel mai repede, ca şi ordonanţa prin care s-a decis anularea unor proiecte pe PNRR pentru care contractele nu erau semnate şi lucrările începute. În acest context, el a mai precizat că urmează să se facă o analiză amănunţită, proiect cu proiect, pentru a se vedea care dintre acestea pot fi finalizate până la mijlocul anului viitor, când e termenul limită, pentru că cea mai mare presiune pe buget vine chiar de aici, din cofinanţarea unor proiecte europene.

„Presiunea pe bugetul de stat este mare, mai ales pe cofinanțare pentru proiectele europene. Este necesar să analizăm proiect cu proiect pentru a vedea care se finalizează până vara viitoare, când este termenul limită, și care se elimină pentru a face loc altor proiecte. Nu știm exact câte proiecte se vor suspenda la finalul analizei”, a spus el.

În schimb, a mai declarat liderul PSD, discuțiile au fost mai complexe pe capitolele administrație și investiții, dar acestea au fost depășite.

„În momentul în care vrei să adaugi partea de administrație, este normal să discuți cu primarii din România și să ții cont de părerea lor, indiferent de partid – PSD, PNL, UDMR etc.”, a explicat el adoptarea cu întârzierea a unor măsuri.

Totodată, el consideră că pe partea fiscală situația nu era încă complet definitivată, pentru că impactul acestor măsuri nu a fost încă evaluat, iar unele măsuri sunt mai greu de pus în practică.

„Majorarea taxei pe proprietate rămâne, taxa pe coletele din afara UE rămâne, dar nu știm exact cum se va aplica. Există riscul ca firmele (au fost date ca exemplu Temu şi Shein) să aducă produsele într-o altă țară din UE și de acolo să le trimită în România”, a explicat Sorin Grindeanu.

De asemenea, el consideră că ar trebui cumva revizuite şi unele măsuri din pachetul 1, mai ales în ceea ce priveşte plata CASS pentru unele categorii, cum ar fi mamele aflate în concediu de creştere a copiilor sau personalul monahal (călugăriţe şi călugări), care nu are salariu, ca preoţii, şi pentru care aceste costuri sunt o povară.

Întâlnirea cu cu Nicuşor Dan

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a fost destul de reţinut în ceea ce priveşte prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la şedinţa coaliţiei de marţi, 26 august, declarând că acesta a avut o discuție doar cu el și cu liderul PNL, Ilie Bolojan. Grindeanu a evitat să dezvăluie detalii despre conversație, menționând că și ceilalți participanți au păstrat discreția.

„Este o chestiune care cred că e bine să rămână într-o formă de dialog politic, după câteva săptămâni în care nu ne-am întâlnit și a fost vorba și despre luarea pulsului din partea domnului președinte, interesul său vis-a-vis de ceea ce înseamnă pachetul 2”, a liderul interimar al PSD

În ceea ce privește relația sa cu Nicușor Dan, Grindeanu a spus: „Am mai spus și anterior, relațiile au fost cât se poate de corecte. N-am absolut nimic de reproșat. Dânsul a contribuit activ la formarea acestei coaliții, ceea ce e un lucru pozitiv. Au existat periodic întâlniri constructive.”