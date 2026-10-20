 PNL anunță că va sancționa fiecare derapaj al PSD și avertizează noul Guvern: „Să nu împingă din nou țara pe un drum greșit” | adevarul.ro
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Video PNL anunță că va sancționa fiecare derapaj al PSD și avertizează noul Guvern: „Să nu împingă din nou țara pe un drum greșit”

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„PSD nu va mai putea fi și la putere, și în opoziție”, a avertizat marți deputatul PNL Ionel Bogdan, după învestirea Guvernului Luca Niculescu. Liberalul a anunțat că partidul său va trece în opoziție și le-a cerut social-democraților să demonstreze că pot guverna fără să readucă România la cheltuieli nesăbuite și deficite bugetare uriașe.

„De acum înainte, PSD nu va mai putea fi și la putere și în opoziție, așa cum ne-a obișnuit până acum. Partidul Social-Democrat am înțeles că avea soluții foarte bune pentru țară, dar nu era lăsat să le pună în practică. Acum nu-i mai împiedică nimeni, iar guvernul PSD are obligația să vină cu rezultate”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, după votul din Parlament.

Purtătorul de cuvânt al liberalilor a anunțat că PNL va monitoriza activitatea noului Executiv și va sancționa măsurile pe care le consideră greșite.

„PNL va fi în opoziție și va sancționa fiecare derapaj al PSD. Vom sancționa fiecare măsură guvernamentală greșită. Vom sancționa corupția, abuzurile, risipa, ori de câte ori le vom constata. Avertizăm Partidul Social-Democrat să nu deraieze România de pe drumul corect pe care a plasat-o guvernul Ilie Bolojan. Avertizăm Partidul Social-Democrat să nu împingă din nou țara pe un drum greșit, pe drumul cheltuielilor nesăbuite și al deficitelor bugetare uriașe”, a declarat deputatul PNL.

PNL anunță că va fi în opoziţie şi va sancţiona fiecare derapaj al PSD
PNL anunță că va fi în opoziţie şi va sancţiona fiecare derapaj al PSD Foto: captură FB

Ce va susține PNL din opoziție

Ionel Bogdan a precizat că liberalii vor continua să susțină obiectivele pe care le-au promovat. 

„Vom susține un stat corect și eficient, care nu-și bate joc de banii publici, vom susține un stat fără privilegii, care nu-i favorizează pe unii în timp ce pune poveri incorecte pe spatele altora. Vom susține investițiile care aduc valoare pentru România. Vom susține o creștere economică bazată pe investiții și nu pe consum. E clar că, începând de astăzi, se separă apele. PNL nu este egal cu PSD. Amestecul politic, fără rezultate, deschide calea radicalismului și a partidelor antisistem. La viitoarele alegeri parlamentare, dreapta trebuie să poată oferi electoratului o alternativă reformată și puternică”, a declarat Ionel Bogdan.

În final, liberalul a afirmat că PNL își asumă să îi reprezinte pe cetățenii care își doresc o Românie modernă, cu orientare euroatlantică și fără privilegii.

„Astăzi nu va fi un sfârșit, ci un început important”, a conchis purtătorul de cuvânt al PNL.

Cabinetul condus de Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului, punând capăt unei perioade de criză politică începute în luna mai, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan: 280 de voturi „pentru”. 

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