Theodor Paleologu a mărturisit că la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei nu poate decât să aleagă între Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu.

Invitat la Digi FM, în emisiunea moderată de Vlad Craioveanu și Oana Zamfir, fostul ministru al Culturii i-a caracterizat pe Drulă și pe Ciucu.

„Pentru București, nu se pune problema decât să votez între Drulă și Ciucu. Mă mai gândesc. Pe Ciucu îl simpatizez mai mult ca persoană, e un om plăcut, agreabil, cu care se poate discuta. Drulă e destul de dezagreabil, aș spune chiar destul de prost crescut, dar pot să trec peste asta dacă e vorba de interesul public”, a precizat Theodor Paleologu.

„Candidează la Primăria Generală, pentru ca apoi să candideze la prezidențiale”

Theodor Paleologu consideră că Drulă și-ar pregăti, de fapt, viitoarea candidatură la președinția României.

„Trebuie să vă spun că n-am înțeles anul trecut ce a fost în capul lui, pentru că în campania de la locale, de la europarlamentare, era mutra lui peste tot pentru că se pregătea de alegerile prezidențiale, ceea ce arată că e bolnav de prezidențialită. El acum candidează la Primăria Generală, pentru ca apoi să candideze la prezidențiale”, a mai spus fostul ministru.

„Am luat plasă cu Nicușor Dan. N-aș vrea să mă ard din nou”

Paleologu a continuat:

„Eu nu asta îmi doresc pentru București, deja am luat plasă cu Nicușor Dan pentru că l-am susținut să ajungă primar general și, hop, acum e președinte. N-aș vrea să mă ard iar, cu Ciucu! Sper să nu cadă și el în prezidențialită. Dacă voi mirosi puțină prezidențialită la el, nu-l voi mai susține. Vreau un primar care să facă treabă acolo, să rămână la primărie, nu să se ducă la Cotroceni”, a afirmat Theodor Paleologu.