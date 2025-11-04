Cătălin Drulă, despre criticile PSD și AUR privind prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii sale: „Le-aș recomanda niște ceai de-ăsta, calmant un pic”

Deputatul USR Cătălin Drulă a reacționat după ce PSD și AUR au cerut suspendarea președintelui, acuzându-l că a încălcat Constituția prin participarea la lansarea candidaturii sale pentru Primăria Capitalei. Drulă a ironizat reacțiile celor două formațiuni, recomandându-le „ceaiuri calmante”.

„Le-aș recomanda niște ceai de-ăsta, calmant un pic. Adică e totuși prea mult. Cine a spus asta? AUR și PSD? Un ceai calmant acolo și un ceai liniștitor dincolo. Adică președintele este un om care ar trebui să stea într-un fel de vid? Repet, nu este un monarh constituțional, este un om politic”, a spus Drulă, într-o declarație făcută luni seară la Digi24.

Cătălin Drulă a explicat că Nicușor Dan a fost prezent la eveniment „în calitate de cetățean, fost primar general și om politic”, subliniind că prezența sa nu reprezintă o abatere de la normele constituționale.

„E un cetățean în țara asta. E un om care a fost primarul general al Capitalei, președintele României. Este un om politic, conform Constituției. Nu este monarh, nu este dincolo de politică, asta e Constituția pe care o avem în republica noastră. El este ales într-o procedură politică. Cursa pentru prezidențiale este o cursă de natură politică. Este un proiect comun pe care îl avem pentru București. Începând din 2012, de la prima candidatură a lui Nicușor Dan, am fost implicat în a susține acea candidatură”, a spus candidatul USR.

Întrebat dacă șeful statului ar putea participa și la lansările altor candidați, Drulă a declarat că nu poate vorbi în numele președintelui, dar s-a arătat mulțumit de sprijinul primit la eveniment:

„M-am bucurat foarte mult că a fost alături de noi. L-am invitat, știam că vine, a fost un eveniment cu o energie bună. Am avut alături colegi, prieteni, oameni din societatea civilă, familia mea a fost alături de mine. A fost un eveniment bun, în care am discutat despre ce e de făcut cu orașul nostru, despre importanța implementării referendumurilor votate de bucureșteni anul trecut, cel pe buget, cel pe urbanism, propuse de președintele Nicușor Dan”, a mai precizat acesta.

Declarațiile vin după ce PSD și AUR au acuzat președintele că a abuzat de funcția sa prin participarea la lansarea candidaturii lui Drulă, cerând analizarea posibilității suspendării sale din funcție. La finalul evenimentului, șeful statului le-a spus jurnaliștilor că a participat la invitația USR București.

„În timp ce noi suntem aici, în Teleorman, Nicuşor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susţinând un candidat în campania electorală de la Bucureşti, ceea ce este total imoral, total neconstituţional, total în afara fişei postului său. Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea”, a declarat George Simion la Alexandria, unde a participat la Conferinţa judeţeană pentru alegerea conducerii filialei AUR Teleorman, potrivit Agerpres.