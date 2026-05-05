Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Constantin Toma (PSD) îi prezice lui Bolojan „un viitor luminos”, iar lui Grindeanu, funcția de premier

Social-democratul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, consideră că funcția de prim-ministru ar trebui preluată de Sorin Grindeanu și spune că premierul Ilie Bolojan, demis marți, 5 mai, prin moțiune de cenzură, are „un viitor luminos” în politică.

Constantin Toma, Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu. FOTO FB Constantin Toma
Edilul a declarat, pentru Agerpres că, după adoptarea moțiunii de cenzură, PSD va ajunge „cel mai probabil” la guvernare, alături de AUR.

Toma susține că o formulă PSD–AUR este singura variantă fezabilă în acest moment.

"PSD să treacă la guvernare cu prim-ministru domnul Sorin Grindeanu şi Bolojan cu PNL să intre în opoziţie. Este o soluţie, pentru că nu văd, din punct de vedere tehnic, o altă soluţie. Atât PNL, cât şi USR nu pot da girul să legitimizeze o relaţie între PSD şi AUR, sau între AUR şi PSD. PSD numai cu AUR, aşa cum a declarat George Simion, a spus că îşi asumă răspunderea să vină la guvernare", a declarat Toma, pentru sursa citată.

Primarul Buzăului avertizează însă că instabilitatea politică a împins Banca Națională să intervină pentru a stabiliza cursul valutar, în contextul în care euro a depășit pragul de 5,2 lei.

„Creșterea euro și dolarului înseamnă scumpiri la raft și la carburanți. Suntem într-o situație foarte dificilă”, a subliniat Constantin Toma.

„PSD nu a făcut nicio reformă”

Potrivit edilului, PSD trebuie acum să facă reforme, deşi nu a făcut acest lucru „în toată istoria lui”.

„PSD ar trebui să facă reforme, deocamdată PSD nu a făcut în toată istoria lui, cu regret o spun, nu a avut în ADN reforma, de niciun fel. Nu a făcut nicio reformă şi nu cred că va face o reformă vreodată pentru că oamenii care sunt la conducere, cel puţin în acest moment, nu sunt oameni care să fie responsabili să se angajeze să scoate România din criză şi să treacă la reformă”, a adăugat primarul Buzăului.

„Omul ăsta a arătat că se poate şi în România” 

Chestionat în legătură cu viitorul politic a lui Ilie Bolojan după votul moţiunii de cenzură, edilul a spus că va fi unul luminos.

„Un viitor luminos chiar. Omul ăsta a arătat că se poate şi în România şi există oameni, sunt mulţi oameni care gândesc, oameni care cred într-o idee, într-o idee că şi ţara asta poate avea o şansă", a mai precizat Constantin Toma.

Amintim că moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată marți, cu 281 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și trei voturi anulate.

