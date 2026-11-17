Vicepremierul și ministrul de Interne Marian Neacșu a afirmat marți seară, 17 noiembrie, că reforma companiilor de stat va continua prin evaluarea individuală a acestora, unele urmând să fie salvate, reorganizate sau închise, în funcție de situația financiară. Acesta a susținut că TAROM poate fi rentabilizată printr-o infuzie de capital și îmbunătățirea managementului.

Marian Neacșu susține că reforma companiilor de stat este necesară și că programul lansat este unul ambițios, în ciuda criticilor primite.

Am văzut opinii pozitive, dar și opinii negative care, înainte de a vedea exact ceea ce ne propunem să facem, au încercat, într-o tipologie oarecum specifică, din păcate, poporului român, să meargă mai întâi pe partea de demolare a demersului.

Ce vreau să spun prin asta? În România, de foarte multă vreme, nu se face performanță în întreprinderile publice.

Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Uniunea Europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ne-a impus, în primul rând, criterii de performanță pentru membrii consiliilor de administrație și condiții de guvernanță corporativă la nivel european”, a explicat acesta la Antena 3 CNN.

Vicepremierul recunoaște că autoritatea responsabilă de monitorizarea companiilor de stat nu și-a îndeplinit rolul, iar reformele începute nu au dat rezultatele așteptate.

Acesta susține că actualul demers va continua măsurile începute de guvernele precedente și afirmă că experiența acumulată îi oferă încredere că reforma va reuși. Totodată, precizează că România are 1.639 de companii de stat, dintre care 165 la nivel central.

„Din cele 165 de societăți de la nivel național, în anul de referință 2024 s-au înregistrat pierderi de aproximativ un miliard de euro. Dintre acestea, numai patru societăți au contribuit cu 90% din pierderi. Restul pierderilor au fost repartizate între celelalte societăți.”

TAROM ar putea primi o infuzie de capital

Marian Neacșu afirmă că unele companii de stat înregistrează pierderi și datorii uriașe, exemplificând cu CFR Marfă, care a acumulat pierderi de peste 600 de milioane de lei și datorii de peste trei miliarde de lei.

„CFR Marfă, în forma societății care a produs aceste datorii, nu. Tocmai a intrat în procedură de faliment. Activele și activitatea au fost preluate de Carpatica Feroviară, o societate înființată de stat în urmă cu doi ani, care în momentul de față se menține pe criterii de eficiență și profitabilitate.”

Vicepremierul susține că firmele de stat vor fi analizate individual, urmând să fie salvate, reorganizate sau închise, în funcție de situație.

De asemenea, unele ar putea beneficia de infuzii de capital pentru creșterea performanței, fără ca acestea să reprezinte ajutor de stat. Printre exemplele menționate se numără TAROM. Marian Neacșu afirmă că TAROM trebuie să returneze ajutorul financiar primit de la Uniunea Europeană în cadrul planului de restructurare.

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„TAROM poate fi rentabilizată. În ceea ce privește managementul companiei, de-a lungul timpului au existat probleme, la fel ca în cazul multor altor societăți. Aceste companii nu au ajuns întâmplător în situația actuală, ci tocmai din cauza unui management defectuos, care le-a adus într-o zonă de necompetitivitate economică.

Să ne amintim că una dintre soluțiile de rentabilizare propuse acum aproximativ un an și jumătate a fost vânzarea unuia dintre cele mai bune sloturi de transport pe care le aveam. Nu aceasta este soluția.

Vom încerca să purtăm discuții cu Comisia Europeană pentru o infuzie de capital, dar, în același timp, trebuie să găsim cel mai bun și mai performant management pentru TAROM. Resursele există și în interiorul companiei și, evident, trebuie să vină și din partea statului.”

Marian Neacșu a declarat că discuțiile privind un posibil parteneriat pentru TAROM cu mai multe companii din zona Golfului sunt cele mai avansate și că există șanse să se ajungă la o înțelegere.

Vicepremierul a mai spus că fuziunea RADET-ELCEN trebuie realizată pentru rezolvarea problemelor sistemului de termoficare din București și afirmă că va sprijini demersurile în acest sens.

„Bucureștenii trebuie să beneficieze de un program ambițios de investiții, pe care sper că și-l va însuși primarul general, astfel încât să devenim capitala europeană pe care ne-o dorim și din punctul de vedere al calității vieții și al condițiilor de locuire.”

Reforma administrativă ar putea întârzia față de cea a companiilor de stat

Marian Neacșu susține că ambele reforme, atât cea a companiilor de stat, cât și cea administrativ-teritorială, sunt necesare și ar trebui promovate în Parlament în jurul datei de 15 martie, posibil în două etape, deoarece reorganizarea administrativă este mai complexă.

Vicepremierul afirmă că reformele trebuie construite prin dialog, cooperare și informare și recunoaște că nu vor putea mulțumi pe toată lumea.

„Avem două etape. Prima dintre ele vizează reorganizarea la firul ierbii, la nivelul autorităților locale, al comunelor și orașelor. De regulă, nu ne mai putem permite să avem orașe cu 2.500 de locuitori, așa cum nu ne mai putem permite să avem comune cu 300-500 de locuitori.

Avem 468 de comune, dacă nu mă înșel, care au sub 1.500 de locuitori. Acestea nu vor fi niciodată performante. 70% dintre comunele din România nu au suficiente resurse financiare proprii pentru a-și constitui un buget și pentru a se susține din venituri proprii. Este foarte clar că aceste lucruri trebuie să se schimbe.”

Ministrul susține că prima etapă a reorganizării administrative va viza comasarea voluntară a comunelor și orașelor mici, pe baza unor criterii clare și a unor stimulente.

Vicepremierul afirmă că tot mai mulți primari și cetățeni sunt interesați de această variantă, iar reorganizarea județelor va necesita o analiză mai amplă, inclusiv pe baza unui studiu realizat de Academia Română.