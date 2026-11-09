 Concedieri colective la CFR Marfă: 1.500 de angajați vizați. Statul trebuie să plătească 11 milioane de euro | adevarul.ro
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Concedieri colective la CFR Marfă: 1.500 de angajați vizați. Statul trebuie să plătească 11 milioane de euro

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Statul român trebuie să aloce aproximativ 56 de milioane de lei, echivalentul a 11 milioane de euro, pentru plata salariilor restante și a salariilor compensatorii aferente concedierii colective a aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă. Măsura este necesară în contextul reorganizării transportului feroviar de marfă și al riscului ca România să ajungă în procedură de infringement din cauza existenței a două companii cu același obiect de activitate, CFR Marfă și Carpatica Feroviar.

Tren de marfă
CFR Marfă va face concedieri colective Foto: arhivă

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan-Ovidiu Popa, a declarat luni, într-o conferință de presă, că 19 milioane de lei reprezintă salariile restante,http:// iar alte 37 de milioane de lei sunt necesare pentru plata compensațiilor prevăzute în contractul colectiv de muncă. Acesta stabilește acordarea a cinci salarii compensatorii, calculate în funcție de salariul mediu brut pe ramură.

Potrivit ministrului, aproximativ 1.500 de angajați au încă contracte de muncă la CFR Marfă, deși compania nu mai are licență de operare din primăvară. O parte dintre salariați nu mai desfășoară activitate, dar continuă să figureze cu contracte de muncă.

„Românii, din păcate, vor plăti salarii restante pentru aproximativ 1.500 de persoane care, din iunie, efectiv încă au contracte de muncă la CFR Marfă, dar nu muncesc pentru acești bani, deoarece compania nu mai are din primăvară licență de operare”, a afirmat Ștefan-Ovidiu Popa.

Ministrul a precizat că situația presupune declanșarea concedierii colective și că autoritățile au discutat cu premierul, vicepremierul și Ministerul Muncii pentru identificarea unei soluții de plată a drepturilor salariale.

Cum este împărțit personalul CFR Marfă

Din cei aproximativ 1.500 de angajați rămași în evidențele companiei, circa 900 se află în șomaj tehnic, peste 300 au contracte și cu Carpatica Feroviar, iar aproximativ 200 sunt la vârsta de pensionare sau sunt deja pensionați, potrivit datelor prezentate de ministru.

Carpatica Feroviar a început procedurile de selecție a personalului și caută în continuare angajați specializați, în special mecanici de locomotivă și șefi de tren. Directorul general al companiei, Daniel Apostolache, a transmis că salariații CFR Marfă care doresc să continue să lucreze în transportul feroviar de marfă pot participa la selecție.

Acesta a susținut că lipsa personalului calificat reprezintă o problemă pentru companie, în condițiile în care sunt necesari angajați pentru desfășurarea activității de transport.

Dificultățile financiare ale CFR Marfă

Situația actuală vine după mai mulți ani de dificultăți financiare pentru CFR Marfă, companie de stat care s-a confruntat cu pierderi, datorii și probleme de competitivitate pe piața transportului feroviar de marfă.

Un moment important în evoluția companiei a fost decizia Comisiei Europene din 2020, prin care ajutorul de stat acordat CFR Marfă, în valoare de aproximativ 570 de milioane de euro, a fost considerat incompatibil cu normele europene. Comisia a cerut României recuperarea ajutorului, apreciind că măsurile de sprijin au oferit companiei un avantaj economic nejustificat față de concurenți.

În anii care au urmat, CFR Marfă a continuat să se confrunte cu presiuni financiare și operaționale, în timp ce statul a încercat să găsească o soluție pentru reorganizarea activității de transport feroviar de marfă. În acest context a fost înființată Carpatica Feroviar, companie de stat care urmează să preia o parte din activitatea și rolul de pe piață al CFR Marfă.

Potrivit ministrului Transporturilor, întârzierea rezolvării situației CFR Marfă expune România riscului unei proceduri de infringement, întrucât cele două companii au același obiect de activitate. Popa a criticat amânarea procedurilor necesare pentru închiderea situației companiei și a spus că statul trebuie acum să găsească banii pentru plata angajaților.

Concedierea colectivă și plata celor aproximativ 56 de milioane de lei reprezintă, astfel, o etapă necesară în gestionarea situației CFR Marfă, după pierderea licenței de operare și apariția noului operator feroviar de stat.

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