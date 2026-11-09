 „TAROM va zbura și anul viitor”. Mesajul șefului TAROM pentru cei care își cumpără acum bilete: „Am recepţionat două Boeing MAX de ultimă generaţie, urmează alte două” | adevarul.ro
search
Luni, 9 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

„TAROM va zbura și anul viitor”. Mesajul șefului TAROM pentru cei care își cumpără acum bilete: „Am recepţionat două Boeing MAX de ultimă generaţie, urmează alte două”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Cristian Anghel, directorul general al TAROM, a respins luni speculațiile privind viitorul operatorului aerian național și a dat asigurări că societatea își va continua activitatea și în 2027, în paralel cu procesul de modernizare a flotei.

Aeronavă TAROM
Aeronavă TAROM Foto: Shutterstock

Întrebat dacă TAROM va mai opera curse în primele luni ale anului viitor, șeful companiei a răspuns fără ezitare că „TAROM va zbura şi anul viitor” și a subliniat că există „planuri mari pentru TAROM”, relatează Agerpres.

Potrivit lui Cristian Anghel, compania a făcut deja pași importanți în procesul de reînnoire a flotei.

Am recepționat două aeronave Boeing MAX de ultimă generaţie în lunile septembrie şi octombrie. Urmează alte două aeronave să fie recepţionate de către TAROM în aprilie 2027. Şi, cu această ocazie, îndemn toţi pasagerii companiei TAROM să cumpere cu încredere bilete la compania TAROM, pentru că traversăm un proces de modernizare şi consolidare, iar TAROM va exista cu siguranţă şi anul următor".

Declarațiile vin după ce președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a atras atenția că planul de restructurare al TAROM trebuie renegociat cu Comisia Europeană cât mai rapid, de preferat până la sfârșitul anului.

Potrivit lui Chirițoiu, programul de restructurare care ar fi trebuit să se încheie în această perioadă nu a fost finalizat, ceea ce impune reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul. Oficialul a precizat că atât TAROM, cât și Complexul Energetic Oltenia se află în situații similare și că autoritățile intenționează să înceapă demersurile necesare chiar în această lună.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
digi24.ro
image
Vom avea zăpadă de Crăciun în toată țara, speră meteorologii. Prognoza pe 4 luni a unei ierni mai apropiate de normal
stirileprotv.ro
image
Schimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
gandul.ro
image
Camerele Poliției Locale Pantelimon, la liber pe internet! Oricine le putea accesa. Probleme și în grădinițe
mediafax.ro
image
Încă un jucător dat afară de la FCSB după 0-1 cu Corvinul: „E un caz pierdut”
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
"Faptă șocantă": a lăsat mască o țară întreagă, după ce s-a lăsat de droguri și jocuri de noroc!
digisport.ro
image
Valea Jiului se încălzeşte cu haine arse. Deșeurile textile ajung în sobe, iar poluarea pune în pericol sănătatea localnicilor
click.ro
image
O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Un nou vortex polar loveşte România. Primele ninsori sunt așteptate în doar câteva zile
observatornews.ro
image
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
cancan.ro
image
Pensiile, indexate cu 7%. Ce sumă de bani iau pensionarii în plus dacă azi au pensie între 1.281 și 5.000 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
prosport.ro
image
Cât câștigă un polițist în 2026. Salariul unui agent debutant și veniturile unui ofițer cu experiență
playtech.ro
image
Mirel Rădoi peste Reghe! Fostul antrenor își trimite secunzii la FCSB să-l ajute pe Reghecampf! Exclusiv 
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Hansi Flick l-a văzut cu Atletico și s-a convins: NU e de Barcelona! Trimis la echipa a doua
digisport.ro
image
Un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română. Primul preot chinez va sluji la Cluj
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie! S-au aflat adevăraţii câştigători ai Asia Express 2026, surpriză mare
romaniatv.net
image
Vouchere la energie pentru români. Ministerul Energiei anunță pe cei care nu primesc deja ajutor de la stat
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea: „Pare arogant la prima vedere!” S-au mutat împreună după doar două săptămâni
click.ro
image
Gabriela Cristea se confruntă cu probleme de sănătate, după ce a slăbit 37 de kilograme. Ce au arătat ultimele analize ale vedetei
click.ro
image
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
click.ro
Sissi jpg
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau
okmagazine.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Cele Cinci Fecioare Nebune, fotografiate de Anders Beer Wilse în 1925. Vârful uneia dintre pietre era fost folosit ca stâlp de telegraf
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Daciana Sârbu, escapadă în Maroc! Alături de cine a plecat? Imagini din vacanță: „Grădini secrete și zile marocane superbe”
image
Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea: „Pare arogant la prima vedere!” S-au mutat împreună după doar două săptămâni

OK! Magazine

image
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite