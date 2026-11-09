„TAROM va zbura și anul viitor”. Mesajul șefului TAROM pentru cei care își cumpără acum bilete: „Am recepţionat două Boeing MAX de ultimă generaţie, urmează alte două”

Cristian Anghel, directorul general al TAROM, a respins luni speculațiile privind viitorul operatorului aerian național și a dat asigurări că societatea își va continua activitatea și în 2027, în paralel cu procesul de modernizare a flotei.

Aeronavă TAROM Foto: Shutterstock

Întrebat dacă TAROM va mai opera curse în primele luni ale anului viitor, șeful companiei a răspuns fără ezitare că „TAROM va zbura şi anul viitor” și a subliniat că există „planuri mari pentru TAROM”, relatează Agerpres.

Potrivit lui Cristian Anghel, compania a făcut deja pași importanți în procesul de reînnoire a flotei.

Am recepționat două aeronave Boeing MAX de ultimă generaţie în lunile septembrie şi octombrie. Urmează alte două aeronave să fie recepţionate de către TAROM în aprilie 2027. Şi, cu această ocazie, îndemn toţi pasagerii companiei TAROM să cumpere cu încredere bilete la compania TAROM, pentru că traversăm un proces de modernizare şi consolidare, iar TAROM va exista cu siguranţă şi anul următor".

Declarațiile vin după ce președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a atras atenția că planul de restructurare al TAROM trebuie renegociat cu Comisia Europeană cât mai rapid, de preferat până la sfârșitul anului.

Potrivit lui Chirițoiu, programul de restructurare care ar fi trebuit să se încheie în această perioadă nu a fost finalizat, ceea ce impune reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul. Oficialul a precizat că atât TAROM, cât și Complexul Energetic Oltenia se află în situații similare și că autoritățile intenționează să înceapă demersurile necesare chiar în această lună.