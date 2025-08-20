search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Tanasă, sfidător după acuzațiile de xenofobie: „E amuzant și scârbos cum corporatiștii le iau apărarea imigranților”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Deputatul AUR Dan Tanasă a transmis miercuri, 20 august, un nou mesaj dur la adresa celor care l-au criticat pentru că a instigat românii la boicotarea imigranților de la Glovo. Unul dintre cei care nu au fost de acord cu el este polițistul-influencer Marian Godină. Acesta a anunțat că i-a făcut plângere penală parlamentarului. 

deputatul dan tanasa jpeg

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris marți, 19 august, Tanasă pe pagina sa de Facebook. 

După ce a fost criticat în spațiul public pentru afirmațiile făcute, Dan Tanasă a revenit miercuri cu un nou mesaj dur în care respinge acuzațiile de xenofobie și spune că totul reprezintă o manipulare. Criticii i-au reproșat ipocrizia mesajului: un politician suveranist incită la boicotarea imigranților de pe piața muncii, uitând că milioane de români trăiesc exact în postura de muncitori străini în alte țări.

„Xenofobie? Nu, doamnelor și domnilor! Doar manipulare ieftină! Văd că un comentariu de-al meu de ieri a creat o întreagă polemică la nivel național. Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu. E amuzant și scârbos în același timp să vezi corporatiștii și hashtagiștii, care în realitate îi disprețuiesc pe acești livratori și îi privesc ca pe niște rotițe anonime într-un mecanism capitalist șubred, cum brusc le iau apărarea și mă acuză pe mine de «xenofobie». Ipocrizie maximă! Românii văd clar ce se întâmplă: în ultimii cinci ani au apărut sute de mii de imigranți în toate orașele țării. Asta nu mai e «opinie», e realitate”, a scris Tanasă, pe FB

Deputatul AUR susține că tema migranților este folosită doar ca pretext pentru a muta atenția publică de la alte subiecte importante. 

„De ce toată această gălăgie fix acum? Simplu. Ca să nu mai vorbim despre adevăratele scandaluri: microbuzele PNL cumpărate la suprapreț, pe bani europeni, într-o fraudă uriașă de zeci de milioane de euro; investițiile anulate de guvernul Bolojan; pachetul doi de măsuri fiscale care îi va sărăci pe români; faptul că au impozitat mamele, pensionarii și vor să bage rovigneta la kilometru; faptul că pregătesc privatizarea ultimelor companii profitabile ale statului. Dar nu, după mintea <pro-europenilor>- sau mai corect spus, idioții utili ai Bruxelles-ului - problema României nu e sărăcia, nu e speranța de viață scăzută, nu e prăbușirea demografică, nu e economia. Problema <adevărată> ar fi că Dan Tanasă a spus ceea ce milioane de români gândesc”, a spus Dan Tanasă.

În continuare, el susține că a spus un „adevăr”, iar reacțiile dure împotriva sa vin de la cei pe care îi numește „pseudo-amibe emoționale”. 

„Și cine face gălăgia asta? Exact aceiași ipocriți care, după ce se întorc de la Paris sau Bruxelles, sunt primii care se plâng de ce văd acolo: jafuri în plină zi, criminalitate scăpată de sub control, sentiment de nesiguranță la fiecare colț de stradă. Aceiași care, totuși, n-au nicio problemă să accepte ca România să devină același experiment social eșuat pe care îl vedem deja în Vest. Le spun atât: voi, pseudo-amibe emoționale, care azi țipați de <xenofobie>, sunteți adevărata față a anti-românismului. Iar românii s-au săturat de ipocrizia voastră, s-au săturat să le tot dați lecții <democratice> cu bâta de pe piedestalul vostru închipuit. Am spus un adevăr. L-am spus direct. Și nu am de ce să îmi cer scuze”, a mai transmis Dan Tanasă.

Screenshot 2025 08 20 193748 png
Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
digi24.ro
image
Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita
stirileprotv.ro
image
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
gandul.ro
image
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
mediafax.ro
image
Cât a muncit Nicușor Dan în luna august. Unde se află unitatea militară din care președintele a discutat viitorul Ucrainei cu alți șefi de stat
fanatik.ro
image
Motivul pentru care cei doi tineri s-au aruncat în fața TIR-ului în accidentul tragic de pe autostrada A1
libertatea.ro
image
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Ianis Hagi, la Rapid?
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Un pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companie
observatornews.ro
image
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Distanța grajdurilor sau cotețelor față de gardul vecinilor. Mulţi români pot fi amendaţi uşor dacă nu ţin cont de lege
playtech.ro
image
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
O influenceriță a fost împușcată mortal în mașina soțului său! Incredibil cum s-a produs întreaga tragedie
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Tichete de 50 de lei pentru energie electrică. Casa de Pensii anunță cum se pot solicita online
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare, hărțuiți și amenințați. Poliția a intervenit de urgență
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
Terina cu carne de vita Sursa foto shutterstock 1775015015 jpg
Terină din carne tocată cu bacon. Vezi de ce toți cer porția a doua?
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Frumusețe naturală? Nici vorbă, pentru că Meghan nu arăta așa înainte și a declanșat o adevărată modă în chirurgia estetică

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!