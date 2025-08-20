Tanasă, sfidător după acuzațiile de xenofobie: „E amuzant și scârbos cum corporatiștii le iau apărarea imigranților”

Deputatul AUR Dan Tanasă a transmis miercuri, 20 august, un nou mesaj dur la adresa celor care l-au criticat pentru că a instigat românii la boicotarea imigranților de la Glovo. Unul dintre cei care nu au fost de acord cu el este polițistul-influencer Marian Godină. Acesta a anunțat că i-a făcut plângere penală parlamentarului.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris marți, 19 august, Tanasă pe pagina sa de Facebook.

După ce a fost criticat în spațiul public pentru afirmațiile făcute, Dan Tanasă a revenit miercuri cu un nou mesaj dur în care respinge acuzațiile de xenofobie și spune că totul reprezintă o manipulare. Criticii i-au reproșat ipocrizia mesajului: un politician suveranist incită la boicotarea imigranților de pe piața muncii, uitând că milioane de români trăiesc exact în postura de muncitori străini în alte țări.

„Xenofobie? Nu, doamnelor și domnilor! Doar manipulare ieftină! Văd că un comentariu de-al meu de ieri a creat o întreagă polemică la nivel național. Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu. E amuzant și scârbos în același timp să vezi corporatiștii și hashtagiștii, care în realitate îi disprețuiesc pe acești livratori și îi privesc ca pe niște rotițe anonime într-un mecanism capitalist șubred, cum brusc le iau apărarea și mă acuză pe mine de «xenofobie». Ipocrizie maximă! Românii văd clar ce se întâmplă: în ultimii cinci ani au apărut sute de mii de imigranți în toate orașele țării. Asta nu mai e «opinie», e realitate”, a scris Tanasă, pe FB.

Deputatul AUR susține că tema migranților este folosită doar ca pretext pentru a muta atenția publică de la alte subiecte importante.

„De ce toată această gălăgie fix acum? Simplu. Ca să nu mai vorbim despre adevăratele scandaluri: microbuzele PNL cumpărate la suprapreț, pe bani europeni, într-o fraudă uriașă de zeci de milioane de euro; investițiile anulate de guvernul Bolojan; pachetul doi de măsuri fiscale care îi va sărăci pe români; faptul că au impozitat mamele, pensionarii și vor să bage rovigneta la kilometru; faptul că pregătesc privatizarea ultimelor companii profitabile ale statului. Dar nu, după mintea <pro-europenilor>- sau mai corect spus, idioții utili ai Bruxelles-ului - problema României nu e sărăcia, nu e speranța de viață scăzută, nu e prăbușirea demografică, nu e economia. Problema <adevărată> ar fi că Dan Tanasă a spus ceea ce milioane de români gândesc”, a spus Dan Tanasă.

În continuare, el susține că a spus un „adevăr”, iar reacțiile dure împotriva sa vin de la cei pe care îi numește „pseudo-amibe emoționale”.

„Și cine face gălăgia asta? Exact aceiași ipocriți care, după ce se întorc de la Paris sau Bruxelles, sunt primii care se plâng de ce văd acolo: jafuri în plină zi, criminalitate scăpată de sub control, sentiment de nesiguranță la fiecare colț de stradă. Aceiași care, totuși, n-au nicio problemă să accepte ca România să devină același experiment social eșuat pe care îl vedem deja în Vest. Le spun atât: voi, pseudo-amibe emoționale, care azi țipați de <xenofobie>, sunteți adevărata față a anti-românismului. Iar românii s-au săturat de ipocrizia voastră, s-au săturat să le tot dați lecții <democratice> cu bâta de pe piedestalul vostru închipuit. Am spus un adevăr. L-am spus direct. Și nu am de ce să îmi cer scuze”, a mai transmis Dan Tanasă.