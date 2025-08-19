Video Tanasă o desființează pe Oana Țoiu, după apariția de la TVR Info: „O ruşine, un amatorism cras şi o lipsă totală de pregătire”

Deputatul AUR, Dan Tănasă, o desființează pe Oana Țoiu, după ce aceasta l-a numit în mod repetat „Vladimir” pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Gafele ministrului român de Externe, Oana Țoiu, au fost făcute într-o emisiune la TVR Info, cu doar o zi înainte de întâlnirea istorică dintre președintele ucrainean și Donald Trump la Casa Albă.

„Este pur şi simplu revoltător ce s-a întâmplat la TVR Info. România are, în acest moment, un ministru de externe care nici măcar nu reuşeşte să pronunţe corect numele preşedintelui Ucrainei. Dacă nu ar fi trist, ar fi de râs. Cum să reprezinţi România în politica externă, cum să fii vocea acestei ţări în lume, când faci asemenea gafe care arată un amatorism cras şi o lipsă totală de pregătire ? Să nu mai vorbim de restul dezacordurilor pe care doamna" ministră" le-a scos pe gură, aseară, în timpul emisiunii”, a declarat Dan Tanasă, deputat, purtătorul de cuvânt al AUR.

În opinia acestuia, gafele Oanei Țoiu fac parte dintr-un nou episod „din şirul nesfârşit de umilinţe la care actuala guvernare supune România”.

„Ministrul de externe minte zilnic poporul cu poveşti frumoase despre Visa Waiver şi despre <influenţa> României în negocieri, iar când iese public se face de râs în faţa întregii ţări. Acesta este nivelul de profesionalism pe care îl oferă coaliţia <pro-europeană>: o diplomaţie de bâlci, care decredibilizează România şi o transformă în bătaia de joc a partenerilor internaţionali”, a spus Tanasă.

Deputatul AUR susține că Oana Ţoiu „este un pericol pentru imaginea României”.

„Cum să ceri respect pentru o ţară condusă de oameni incapabili să rostească numele liderilor statelor cu care <colaborează> ? Cum să te aştepţi să fim luaţi în serios, când ministrul nostru de externe dă impresia că a ajuns întâmplător pe scaunul pe care îl ocupă, fiind mai preocupată să îşi promoveze propria imagine pe reţelele de social media decât să rezolve problemele cu care românii se confruntă ? România merită diplomaţi profesionişti, nu improvizaţii. Merită oameni care să apere interesele naţionale, nu persoane puse pe funcţii doar pentru a fi portavoce docile ale Bruxelles-ului. Fiecare zi cu Oana Ţoiu la Externe este o ruşine în plus pentru ţară”, a adăugat deputatul Dan Tanasă, deputat, purtătorul de cuvânt al AUR.